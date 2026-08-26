Minta Industri Tembakau Tidak Dimatikan, Emil Dardak: Sumbang Sepertiga Perekonomian Jatim

JawaPos.com - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mendesak pemerintah pusat memberikan kepastian regulasi terkait keberlanjutan industri tembakau nasional di tengah penataan desentralisasi fiskal.

Pemprov Jatim menilai, batasan kebijakan yang dirumuskan pusat wajib menyeimbangkan aspek kesehatan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor tersebut.

Pernyataan ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk Ruang Temu Kepala Daerah: Refleksi 81 Tahun Indonesia di Jakarta, Rabu (26/8).

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Selain menyoroti fleksibilitas porsi anggaran daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH), keberadaan industri tembakau dinilai memegang peranan krusial terhadap struktur perekonomian Jawa Timur.

Sumbangan Besar Sektor Tembakau terhadap Perekonomian Jawa Timur Emil Dardak mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengadu aspek kesehatan dan perekonomian secara ekstrem.

Kebijakan pelarangan yang terlalu kaku justru dikhawatirkan memicu munculnya peredaran produk ilegal di pasaran.

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"Kita menjaga kesehatan masyarakat tapi kita tahu bahwa ini adalah penghidupan masyarakat yang harus kita jaga," ujar Emil, Rabu (26/8).

Dia membeberkan bahwa industri olahan tembakau menyumbang porsi yang signifikan terhadap kontribusi industri di Jawa Timur.