Sering Diabaikan, Kulit Kepala Ternyata Bisa Jadi Biang Rambut Rontok

JawaPos.com - Kondisi kulit kepala perlu mendapat perhatian karena berbagai penelitian yang dikutip dalam forum ilmiah dermatologi menunjukkan, sekitar 80 persen penyebab rambut rontok berasal dari kulit kepala.

Selama ini, banyak orang lebih fokus memperbaiki rambut yang terlihat dari luar ketika menghadapi masalah kerontokan.

Mulai dari mengganti sampo, memperhatikan cara keramas, hingga mengurangi kebiasaan menyisir terlalu keras.

Padahal, rambut tumbuh dari kulit kepala sehingga kondisi bagian tersebut ikut menentukan kualitas rambut.

Dokter spesialis dermatologi venereologi dan estetika Sofiah Lontoh mengatakan, anggapan bahwa rambut rontok semata-mata disebabkan batang rambut yang rapuh masih banyak ditemukan di masyarakat.

"Banyak masyarakat masih menganggap rambut rontok semata-mata disebabkan oleh batang rambut yang rapuh sehingga fokus perawatannya pun hanya tertuju pada batang rambut seperti teknik keramas, cara menyisir, atau metode lainnya yang belum tentu terbukti secara ilmiah. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekitar 80% penyebab rambut rontok berasal dari kulit kepala," ujar Sofiah melalui keterangan.

Menurut Sofiah, kulit kepala memiliki peran penting karena menjadi bagian tempat rambut tumbuh.

Ketika kondisinya tidak sehat atau tidak ternutrisi dengan baik, kualitas rambut dapat ikut terganggu dan kerontokan berpotensi semakin parah.