5 Cara Alami untuk Merawat Rambut agar Lebih Kuat dan Tidak Mudah Rontok

JawaPos.com – Rambut rontok merupakan persoalan yang cukup umum dan dapat dialami oleh pria maupun wanita. Kehilangan sejumlah helai rambut setiap hari sebenarnya masih termasuk bagian dari siklus pertumbuhan rambut. Namun, kerontokan yang semakin banyak hingga menyebabkan rambut menipis perlu mendapat perhatian.

Pemicunya pun beragam. Faktor genetik, perubahan hormon, stres, kekurangan nutrisi, kondisi medis tertentu, hingga kebiasaan merawat rambut dapat berperan terhadap kerontokan. Karena itu, mengatasi rambut rontok sebaiknya tidak hanya berfokus pada penggunaan produk dari luar.

Dilansir dari laman Alodokter dan Halodoc, Ada beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk membantu menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Berikut di antaranya.

1. Perbaiki Pola Hidup Langkah pertama yang tidak kalah penting adalah memperhatikan kondisi tubuh secara keseluruhan.

Kekurangan nutrisi, terutama zat besi dan protein, dapat berkaitan dengan kerontokan rambut. Stres fisik maupun emosional juga dapat memengaruhi siklus pertumbuhan rambut.

Karena itu, biasakan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan protein dan vitamin-mineral, berolahraga secara teratur, serta mengelola stres dengan baik.

Perubahan gaya hidup memang tidak selalu memberikan hasil secara instan, tetapi dapat menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan rambut dari dalam.

2. Manfaatkan Minyak Zaitun sebagai Perawatan Rambut Minyak zaitun dapat digunakan sebagai salah satu bahan perawatan rambut dari luar. Penggunaannya dapat membantu menjaga rambut tetap terawat dan tidak mudah kering.

Cara sederhana yang bisa dicoba adalah mengoleskan sedikit minyak zaitun pada batang rambut dan kulit kepala, kemudian memijatnya secara perlahan. Setelah itu, diamkan beberapa saat sebelum rambut dicuci hingga bersih.