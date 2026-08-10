Mengalami Rambut Rontok? 5 Makanan Ini Bisa Jadi Penyebabnya

JawaPos.com – Para ahli nutrisi sepakat bahwa rambut yang indah dan sehat berawal dari dalam tubuh.

Sebaliknya, rambut yang rapuh dan mudah rontok merupakan masalah umum yang dihadapi hampir setiap orang.

Meskipun genetika, hormon, dan stres merupakan penyebab rambut rontok, sering kali pola makan berperan penting.

Beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari dapat secara diam-diam merusak batang rambut dan memicu kerontokan.

Melansir English jagran, berikut lima makanan yang mungkin membahayakan rambut Anda.

1. Makanan manis dan gula berlebihan

Gula adalah salah satu musuh terbesar bukan hanya bagi lingkar pinggang Anda, tetapi juga bagi rambut Anda.

Mengonsumsi terlalu banyak kue, permen, atau minuman ringan manis memicu proses yang disebut glikasi.

Glukosa berlebih mengikat protein, termasuk keratin dan kolagen, yang merupakan komponen utama pembentuk rambut Anda.