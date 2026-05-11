7 Cara Mengatasi Alergi Autoimun agar Tidak Mudah Kambuh, Ampuh dan Efektif!

JawaPos.com - Mengatasi alergi yang berkaitan dengan autoimun membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya bergantung pada obat.

Melansir dari laman Halodoc dan Alodokter, kondisi ini terjadi ketika sistem imun bereaksi berlebihan terhadap alergen, bahkan dalam beberapa kasus menyerang jaringan tubuh sendiri. Gejalanya bisa beragam, mulai dari bersin, hidung tersumbat, kulit gatal, hingga peradangan kronis.

Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini dapat mengganggu kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai cara efektif dalam mengontrol gejala, mulai dari pengobatan medis hingga perubahan gaya hidup yang lebih sehat dan terarah.

Berikut adalah 7 cara mengatasi alergi autoimun agar tidak mudah kambuh:

1. Kenali dan Hindari Pemicu Alergi

Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah mengenali apa saja pemicu alergi yang sering menyebabkan reaksi pada tubuh. Pemicu ini bisa berbeda pada setiap orang, mulai dari debu, serbuk sari, makanan tertentu, bulu hewan, hingga bahan kimia dalam produk sehari-hari.

Jika sudah diketahui, sebisa mungkin hindari paparan tersebut. Misalnya, gunakan masker saat membersihkan rumah atau pilih produk perawatan kulit yang hypoallergenic. Dengan menghindari pemicu, risiko kambuhnya alergi dapat ditekan secara signifikan.

2. Gunakan Obat Antihistamin Sesuai Anjuran

Antihistamin bekerja dengan cara menghambat produksi histamin, yaitu zat yang memicu reaksi alergi dalam tubuh. Obat ini efektif untuk meredakan gejala seperti bersin, gatal, dan hidung meler.