Kenali Risiko Alergi Anak Sejak Dini, Ini 5 Hal Penting yang Perlu Dipahami Orang Tua

Ruam kulit, salah satu tanda alergi yang bisa dikenali pada anak. (Midland Health)
JawaPos.com–Alergi pada anak sering kali dianggap sepele karena gejalanya mirip dengan gangguan kesehatan biasa. Padahal, kondisi seperti ruam kulit, muntah, diare, atau perut kembung bisa menjadi tanda awal alergi yang perlu diperhatikan sejak dini.
Dokter spesialis anak Ian Suteja melalui kontennya di TikTok sering mengingatkan bahwa naluri orang tua, terutama ibu, saat melihat perubahan pada kondisi anak bukan sekadar rasa khawatir berlebihan. Pengamatan tersebut justru bisa menjadi sinyal penting untuk mendeteksi risiko alergi lebih awal.
Kini, perkembangan teknologi kesehatan juga mulai mempermudah orang tua dalam memantau risiko alergi anak melalui pendekatan berbasis data keluarga dan riwayat kesehatan.
Alergi pada anak, termasuk Alergi Susu Sapi (ASS), masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup sering terjadi di masa awal tumbuh kembang. Deteksi dini dinilai penting agar orang tua dapat mengambil langkah penanganan dan pemilihan nutrisi yang lebih tepat.
Berikut beberapa alasan mengapa deteksi dini alergi penting dilakukan
1. Gejala Alergi Sering Mirip Penyakit Ringan
Ruam merah, gangguan pencernaan, batuk berkepanjangan, hingga kulit gatal sering dianggap masalah biasa. Padahal, gejala tersebut bisa menjadi indikasi alergi yang muncul akibat makanan atau faktor tertentu.
Karena itu, orang tua perlu lebih peka terhadap perubahan kondisi anak, terutama bila gejala muncul berulang.
2. Riwayat Keluarga Berpengaruh Besar
