7 Cara Mengatasi Jet Lag agar Tubuh Cepat Adaptasi Setelah Perjalanan Jauh

Tips anti jet lag (Freepik)
JawaPos.com – Jet lag merupakan gangguan tidur sementara yang terjadi ketika ritme sirkadian tubuh tidak sinkron dengan zona waktu baru setelah perjalanan jauh. Kondisi ini membuat tubuh seolah 'tertinggal' di waktu lama, sementara lingkungan sudah berubah.
Melansir dari Halodoc dan Alodokter, jet lag dapat menyebabkan berbagai gejala seperti insomnia, kelelahan berlebih, sulit berkonsentrasi, hingga gangguan pencernaan. Untuk mengurangi dampaknya, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tubuh lebih cepat beradaptasi.
Mengubah jadwal tidur sebelum keberangkatan menjadi langkah awal yang penting untuk meminimalkan jet lag. Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan ritme, sehingga penyesuaian secara perlahan akan membantu mengurangi shock saat tiba di tujuan.
Misalnya, jika kamu bepergian ke arah timur, cobalah tidur lebih awal dari biasanya selama beberapa hari. Sebaliknya, jika ke arah barat, tidur sedikit lebih larut bisa membantu tubuh mengikuti ritme baru. Strategi ini membuat jam biologis tidak berubah secara drastis dalam waktu singkat.
Setelah tiba di destinasi, sangat penting untuk langsung menyesuaikan diri dengan waktu setempat, baik untuk tidur, makan, maupun beraktivitas. Meskipun tubuh masih terasa tidak sinkron, mengikuti jadwal lokal akan membantu mempercepat proses adaptasi ritme sirkadian.
Menunda penyesuaian hanya akan membuat jet lag bertahan lebih lama. Karena itu, usahakan untuk tetap terjaga di siang hari dan tidur di malam hari sesuai waktu tujuan, meskipun di awal terasa tidak nyaman.
Paparan cahaya, terutama sinar matahari, memiliki peran besar dalam mengatur jam biologis tubuh. Cahaya membantu memberi sinyal kapan tubuh harus terjaga dan kapan harus beristirahat. Saat siang hari, usahakan untuk berada di luar ruangan atau mendapatkan cukup cahaya alami agar tubuh lebih cepat merasa siang.
Sebaliknya, di malam hari, kurangi paparan cahaya terang, termasuk dari layar gadget, agar tubuh lebih mudah memproduksi hormon tidur. Pengaturan cahaya ini menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengatasi jet lag.
Perjalanan panjang, terutama dengan pesawat, sering membuat tubuh kehilangan cairan lebih cepat. Dehidrasi dapat memperburuk gejala jet lag seperti kelelahan, sakit kepala, dan sulit fokus.
Oleh karena itu, penting untuk memperbanyak konsumsi air putih sebelum, selama, dan setelah penerbangan. Dengan menjaga hidrasi tubuh tetap optimal, kondisi fisik akan lebih stabil sehingga proses adaptasi terhadap zona waktu baru menjadi lebih mudah.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan