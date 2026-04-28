Cara Mengatasi Badan Pegal-Pegal dan Sakit Semua, Ini 9 Langkah Ampuh agar Cepat Pulih

JawaPos.com – Keluhan pegal-pegal dan badan sakit semua sering dialami banyak orang, terutama setelah aktivitas padat, kurang istirahat, begadang, atau sedang tidak fit. Kondisi ini bisa membuat tubuh terasa berat, otot kaku, dan aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Meski sering dianggap sepele, pegal-pegal di seluruh badan juga bisa menjadi sinyal tubuh sedang kelelahan atau butuh pemulihan. Pada beberapa kasus, keluhan ini muncul karena dehidrasi, stres, flu, kurang nutrisi, hingga gangguan otot dan sendi.

Karena itu, penting mengetahui cara mengatasi badan pegal-pegal dan sakit semua dengan tepat. Jika ditangani sejak awal, tubuh biasanya bisa kembali segar dan nyaman lebih cepat.

Dilansir dari laman resmi Klinik Pintar, Alo Dokter dan Eka Hospital, berikut 9 cara ampuh yang bisa dicoba di rumah.

1. Perbanyak Minum Air Putih

Salah satu penyebab tubuh terasa pegal adalah kurang cairan atau dehidrasi. Saat tubuh kekurangan cairan, otot lebih mudah kram, tegang, dan terasa sakit.

Karena itu, cobalah minum air putih lebih banyak sepanjang hari. Selain air putih, Anda juga bisa mengonsumsi sup hangat, air kelapa, atau buah tinggi air seperti semangka dan melon.

Tubuh yang terhidrasi dengan baik membantu mempercepat pemulihan otot dan menjaga sirkulasi darah tetap lancar.

2. Mandi Air Hangat