8 Dampak Nyata Doomscrolling terhadap Kualitas Tidur dan Kesehatan Mental yang Jarang Disadari

Ilustrasi dampak nyata doomscrolling (Magnific)
JawaPos.com - Di era digital yang serba cepat, kebiasaan scrolling tanpa henti di media sosial semakin sulit dihindari. Namun, ketika yang dikonsumsi adalah berita negatif secara terus-menerus, perilaku ini dikenal sebagai doomscrolling.
Melansir dari Journal of Family Life Education (2024), kebiasaan doomscrolling terbukti memiliki hubungan signifikan dengan meningkatnya kecemasan mental pada mahasiswa Gen Z. Sementara itu, laman Hello Sehat dan Alodokter juga menyebutkan bahwa doomscrolling dapat memicu stres, gangguan tidur, hingga menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan.
Banyak orang masih menganggap kebiasaan ini sepele, padahal dampaknya bisa sangat serius, terutama terhadap kualitas tidur dan kesehatan mental. Paparan informasi negatif yang berulang tanpa disadari dapat memicu kecemasan, meningkatkan stres, hingga menyebabkan gangguan tidur berkepanjangan.
Jika dibiarkan, kondisi ini tidak hanya mempengaruhi suasana hati, tetapi juga produktivitas dan keseimbangan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak nyata doomscrolling agar kita bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Berikut delapan dampak nyata doomscrolling terhadap kualitas tidur dan kesehatan mental yang jarang disadari:
1. Sulit Tidur Meski Tubuh Sudah Lelah
Salah satu dampak paling umum dari doomscrolling adalah kesulitan tidur. Banyak orang terbiasa membuka media sosial sebelum tidur dengan alasan ingin refreshing, tetapi justru berakhir dengan membaca berbagai berita negatif. Hal ini membuat otak tetap aktif dan sulit beristirahat.
Paparan informasi yang memicu emosi, seperti rasa takut atau cemas, menyebabkan otak terus bekerja bahkan ketika tubuh sudah merasa lelah. Akibatnya, waktu tidur menjadi mundur dan kualitas istirahat pun terganggu.
2. Kualitas Tidur Menjadi Buruk dan Tidak Nyenyak
Tidak hanya sulit tidur, doomscrolling juga membuat kualitas tidur menjadi tidak optimal. Seseorang mungkin tetap tidur, tetapi tidurnya tidak dalam atau sering terbangun di tengah malam. Kondisi ini membuat tubuh tidak mendapatkan istirahat yang cukup.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan