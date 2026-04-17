5 Dampak Cuci Muka dengan Air Panas, Apa Saja?

JawaPos.com – Bagian terpenting dari rutinitas perawatan kulit adalah cara Anda mencuci wajah. Saat mencuci muka, suhu air sangat berpengaruh.

Meskipun sebagian besar bergantung pada jenis kulit, mencuci wajah dengan air panas atau dingin tentu saja berbahaya bagi wajah Anda.

Dilansir dari laman English jagran, berikut lima dampak mencuci muka dengan air panas.

1. Menghilangkan Kelembapan

Saat Anda mencuci muka dengan air panas, hal itu mengurangi jumlah minyak alami yang dibutuhkan kulit sehingga membuat kulit menjadi kering dan kasar.

Air panas mengganggu keseimbangan pH kulit dan mengurangi kelembapan serta nutrisi yang dibutuhkan kulit.

2. Kulit sensitif

Jika Anda memiliki kulit sensitif, Anda harus menghindari mencuci muka dengan air panas.

Mencuci muka dengan air panas akan meninggalkan bekas merah akibat peradangan pada kulit.