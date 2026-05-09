2 Produk Selsun Ditarik BPOM, Ini Cara Penukaran Gratis Kalau Terlanjur Beli

JawaPos.com–Konsumen yang telanjur membeli Selsun 7 Flowers dan Selsun 7 Herbal diminta segera menghentikan pemakaian dan menukarkan produk tersebut. Dua varian shampo itu ditarik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dari peredaran.

PT Rohto Laboratories Indonesia sebagai produsen memastikan proses penukaran produk dilakukan gratis tanpa dipungut biaya. Konsumen juga akan mendapatkan produk pengganti dari varian Selsun lain secara cuma-cuma.

Dalam informasi resmi yang disampaikan perusahaan, konsumen dapat menghubungi layanan pelanggan untuk proses penukaran produk.

”Konsumen dapat menghubungi Customer Care kami lewat Whatsapp 0877-4430-7507 atau melalui DM Instagram @selsun_id dan DM TikTok @selsun_id untuk informasi lebih lanjut,” tulis PT Rohto Laboratories Indonesia, dikutip Minggu (9/5).

PT Rohto Laboratories Indonesia juga menjelaskan biaya pengiriman balik produk Selsun 7 Flowers dan Selsun 7 Herbal dari konsumen akan ditanggung penuh menggunakan sistem reimburse. Selain itu, produk pengganti dikirimkan langsung kepada konsumen tanpa biaya tambahan.

”Produk pengganti dengan Selsun varian lainnya akan dikirimkan kepada konsumen secara gratis,” lanjut keterangan tersebut.

PT Rohto Laboratories Indonesia juga mengingatkan masyarakat agar hanya berkomunikasi melalui kontak resmi Customer Care yang telah disebutkan untuk menghindari penipuan.

