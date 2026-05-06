Kasus Baru Neymar Jr: Bintang Santos FC Menampar, Lalu Menendang Anak Legenda Timnas Brasil Robinho

JawaPos.com - Perilaku Neymar Jr selalu dalam sorotan di Santos FC. Seperti insiden di kamp latihan Peixe –sebutan Santos FC– kemarin (5/5). Neymar dilaporkan menampar salah seorang pemain muda Peixe bernama Robinho Jr.

Menilik namanya, Robinho Jr tak lain anak dari mantan striker Manchester City dan Real Madrid, Robinho. Ironisnya, striker yang baru berusia 18 tahun tersebut juga salah satu pengidola Neymar (34 tahun). Ayahnya dan Neymar juga pernah setim di timnas Brasil.

Laporan ESPN menyebut, Neymar tidak terima setelah Robinho Jr melewati dirinya dengan dribel. Neymar yang merasa tidak dihargai kemudian menampar dan menendang Robinho Jr.