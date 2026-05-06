Apa Itu Hantavirus? Virus Langka yang Renggut Nyawa 3 Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius

JawaPos.com-Wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang menewaskan 3 penumpangnya, memicu perhatian dunia terhadap virus langka yang dibawa oleh tikus tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memastikan risiko penyebaran ke masyarakat umum masih rendah, namun investigasi terkait sumber penularan terus dilakukan.

Kasus terbaru terjadi di kapal pesiar berbasis Belanda yang berlayar di Samudera Atlantik. Sejmlah penumpang dilaporkan jatuh sakit akibat dugaan infeksi hantavirus, penyakit yang dikenal memiliki tingkat kematian cukup tinggi pada kasus tertentu.

Apa Itu Hantavirus? Hantavirus merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan dua jenis penyakit serius pada manusia, yakni hantavirus pulmonary syndrome (HPS) yang menyerang paru-paru dan haemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) yang menyerang ginjal.

Jenis HPS menjadi perhatian utama karena memiliki tingkat kematian sekitar 40 persen. Sementara HFRS memiliki tingkat fatalitas bervariasi antara 1 hingga 15 persen, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC).

Hingga kini, otoritas kesehatan belum memastikan jenis hantavirus yang menyebar di kapal MV Hondius. Namun sejumlah laporan media internasional menduga kasus tersebut berkaitan dengan hantavirus tipe pulmonary syndrome.