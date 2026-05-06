Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 6 Mei 2026 | 20.06 WIB

Apa Itu Hantavirus? Virus Langka yang Renggut Nyawa 3 Penumpang Kapal Pesiar MV Hondius

Ilustrasi Hantavirus. (UK Health Security Agency) - Image

Ilustrasi Hantavirus. (UK Health Security Agency)

JawaPos.com-Wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang menewaskan 3 penumpangnya, memicu perhatian dunia terhadap virus langka yang dibawa oleh tikus tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memastikan risiko penyebaran ke masyarakat umum masih rendah, namun investigasi terkait sumber penularan terus dilakukan.

Kasus terbaru terjadi di kapal pesiar berbasis Belanda yang berlayar di Samudera Atlantik. Sejmlah penumpang dilaporkan jatuh sakit akibat dugaan infeksi hantavirus, penyakit yang dikenal memiliki tingkat kematian cukup tinggi pada kasus tertentu.

Apa Itu Hantavirus?

Hantavirus merupakan kelompok virus yang dapat menyebabkan dua jenis penyakit serius pada manusia, yakni hantavirus pulmonary syndrome (HPS) yang menyerang paru-paru dan haemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) yang menyerang ginjal.

Jenis HPS menjadi perhatian utama karena memiliki tingkat kematian sekitar 40 persen. Sementara HFRS memiliki tingkat fatalitas bervariasi antara 1 hingga 15 persen, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC).

Hingga kini, otoritas kesehatan belum memastikan jenis hantavirus yang menyebar di kapal MV Hondius. Namun sejumlah laporan media internasional menduga kasus tersebut berkaitan dengan hantavirus tipe pulmonary syndrome.

Mengutip beberapa jurnal kesehatan, nama hantavirus sendiri berasal dari wilayah Sungai Hantan di Korea Selatan, tempat virus ini pertama kali diidentifikasi pada 1970-an.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
WHO Buka Suara soal Kematian di MV Hondius akibat Hantavirus, Begini Pernyataannya - Image
Internasional

WHO Buka Suara soal Kematian di MV Hondius akibat Hantavirus, Begini Pernyataannya

Rabu, 6 Mei 2026 | 18.39 WIB

Perjalanan Wisata Berubah Jadi "Film Horor", 3 Orang Meninggal saat Kapal Pesiar MV Hondius Diserang Hantavirus - Image
Internasional

Perjalanan Wisata Berubah Jadi "Film Horor", 3 Orang Meninggal saat Kapal Pesiar MV Hondius Diserang Hantavirus

Rabu, 6 Mei 2026 | 18.33 WIB

Kapal Pesiar Mewah yang Dikaitkan Sekutu Putin Lolos dari Selat Hormuz, AS Tak Berani Mengganggu - Image
Internasional

Kapal Pesiar Mewah yang Dikaitkan Sekutu Putin Lolos dari Selat Hormuz, AS Tak Berani Mengganggu

Kamis, 30 April 2026 | 03.17 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore