5 Dampak Melewatkan Sarapan Bagi Tubuh Anda, Ganggu Konsentrasi hingga Mudah Lelah

JawaPos.com – Melewatkan sarapan mungkin tampak tidak berbahaya, namun bisa memengaruhi fungsi tubuh.

Faktanya melewatkan makan pertama dapat mengganggu kadar gula darah.

Anda akan merasa kekurangan energi, kurang fokus, dan lebih rentan terhadap keinginan makan di kemudian waktu.

Kebiasaan ini juga dapat memengaruhi metabolisme, suasana hati, dan produktivitas Anda secara keseluruhan.

Dilansir ndtv, berikut lima dampak melewatkan sarapan bagi tubuh Anda.

1. Konsentrasi buruk

Melewatkan sarapan sangat mengganggu tubuh dan pikiran.

Tanpa asupan pagi, otak kekurangan glukosa yang dibutuhkan untuk kinerja kognitif.

Hal ini dapat mengakibatkan masalah memori dan konsentrasi yang buruk.