Cara Batuk yang Benar Menurut Kemenkes, Ini Etika yang Dianjurkan untuk Mencegah Penularan

Ilustrasi batuk yang ditutup tissue/freepik
JawaPos.com-Batuk kerap dilakukan saat seseorang merasa tenggorokannya tidak nyaman.
Tidak hanya respon alami, batuk juga dapat meredakan rasa gatal di tenggorokan sampai melatih pernapasan.
Aktivitas batuk tanpa etika yang tepat juga dapat menularkan penyebaran kuman dan virus secara cepat. Seperti informasi dari laman keslan.kemkes.go.id, kebiasaan buruk dari batuk yang salah seperti batuk dengan tidak menutup mulut saat batuk, meludah sembarangan, tidak menggunakan masker, dan meningkatkan risiko penularan penyakit.
Cara batuk yang benar antara lain dengan menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan, membuang tisu ke tempat sampah, dan segera mencuci tangan,kemudian memakai masker.
Adapun cara batuk maksimal supaya lebih efektif, agar dahak keluar maksimal dapat anda lakukan dengan cara berikut.
Dianjurkan untuk minum air hangat lebih dulu sebelum batuk
Posisikan tubuh anda dalam keadaan duduk dan condong ke depan
Tariklah nafas dari hidung dan hembuskan dari mulut sebanyak 4-5 kali
Pada tarikan yang terakhir, tahan napas selama 1-2 detik
Saat batuk, tutupi mulut dan hidung menggunakan tisu atau bagian dalam siku supaya virus dan kuman tidak menyebar
Angkatlah bahu dan dada, lalu batukkan dengan kuat secara spontan. Setelah itu keluarkan dahak yang ada.
Ulangi langkah ini sesuai kebutuhan, namun hindari batuk berlebihan supaya tubuh tidak mudah lelah.
