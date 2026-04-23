Fatah Elhusein
Jumat, 24 April 2026 | 01.33 WIB

10 Etika Calon Haji di Tanah Suci yang Wajib Dipahami agar Ibadah Lancar dan Khusyuk

Ilustrasi jamaah di Masjidil Haram, Makkah. DJBC Kemenkeu memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor atas barang bawaan maupun barang kiriman jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026 (Bayu Putra/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi jamaah di Masjidil Haram, Makkah. DJBC Kemenkeu memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor atas barang bawaan maupun barang kiriman jamaah haji Indonesia pada musim haji 2026 (Bayu Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Menunaikan ibadah haji bukan hanya tentang kesiapan fisik dan finansial, tetapi juga kesiapan sikap dan etika selama berada di Tanah Suci. Lingkungan yang padat dengan jutaan jemaah dari berbagai negara menuntut setiap individu untuk menjaga perilaku agar tetap tertib dan saling menghormati.

Selain itu, Tanah Suci Makkah dan Madinah memiliki nilai kesakralan yang tinggi. Oleh karena itu, setiap jemaah diharapkan mampu menjaga adab sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci sekaligus wujud ketakwaan kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman resmi Kementrian Agama Kabupaten Karimun dan La Raiba, etika yang baik akan membantu kelancaran ibadah sekaligus menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua jemaah. Berikut 10 etika penting yang wajib diketahui calon haji:

1. Menjaga Kebersihan dan Kesucian

Kebersihan menjadi hal utama selama berada di Tanah Suci. Jemaah wajib menjaga kebersihan diri maupun lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, menjaga kesucian saat beribadah juga menjadi bagian penting agar ibadah tetap sah dan khusyuk.

2. Menghormati Sesama Jemaah

Dengan jutaan orang berkumpul, sikap saling menghormati menjadi kunci. Hindari mendorong atau menyerobot antrean saat tawaf, sai, maupun saat mengambil air zam-zam. Bersabar dan memberi ruang kepada orang lain, terutama lansia, sangat dianjurkan.

3. Menghindari Perilaku yang Mengganggu

Jemaah diharapkan tidak berbicara keras, berdebat, atau melakukan hal yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Suasana masjid harus dijaga tetap tenang agar semua orang bisa beribadah dengan nyaman.

4. Mematuhi Aturan yang Berlaku

Artikel Terkait
5 Tips Selama di Pesawat untuk Jemaah Haji: Aman, Nyaman, dan Tetap Khusyuk - Image
Haji

5 Tips Selama di Pesawat untuk Jemaah Haji: Aman, Nyaman, dan Tetap Khusyuk

Senin, 20 April 2026 | 21.56 WIB

7 Budaya Orang Arab yang Wajib Diketahui Calon Haji agar Tidak Kaget di Tanah Suci - Image
Haji

7 Budaya Orang Arab yang Wajib Diketahui Calon Haji agar Tidak Kaget di Tanah Suci

Kamis, 23 April 2026 | 22.35 WIB

Suasana Haru Iringi Pelepasan Ribuan Calon Jemaah Haji di Masjid Al-A'zhom Tangerang - Image
Haji

Suasana Haru Iringi Pelepasan Ribuan Calon Jemaah Haji di Masjid Al-A'zhom Tangerang

Rabu, 22 April 2026 | 00.14 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

3

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

4

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

5

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

6

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

7

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

8

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

9

Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun

10

Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara

