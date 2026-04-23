10 Etika Calon Haji di Tanah Suci yang Wajib Dipahami agar Ibadah Lancar dan Khusyuk

JawaPos.com – Menunaikan ibadah haji bukan hanya tentang kesiapan fisik dan finansial, tetapi juga kesiapan sikap dan etika selama berada di Tanah Suci. Lingkungan yang padat dengan jutaan jemaah dari berbagai negara menuntut setiap individu untuk menjaga perilaku agar tetap tertib dan saling menghormati.

Selain itu, Tanah Suci Makkah dan Madinah memiliki nilai kesakralan yang tinggi. Oleh karena itu, setiap jemaah diharapkan mampu menjaga adab sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci sekaligus wujud ketakwaan kepada Allah SWT.

Dilansir dari laman resmi Kementrian Agama Kabupaten Karimun dan La Raiba, etika yang baik akan membantu kelancaran ibadah sekaligus menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi semua jemaah. Berikut 10 etika penting yang wajib diketahui calon haji:

1. Menjaga Kebersihan dan Kesucian

Kebersihan menjadi hal utama selama berada di Tanah Suci. Jemaah wajib menjaga kebersihan diri maupun lingkungan, termasuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, menjaga kesucian saat beribadah juga menjadi bagian penting agar ibadah tetap sah dan khusyuk.

2. Menghormati Sesama Jemaah

Dengan jutaan orang berkumpul, sikap saling menghormati menjadi kunci. Hindari mendorong atau menyerobot antrean saat tawaf, sai, maupun saat mengambil air zam-zam. Bersabar dan memberi ruang kepada orang lain, terutama lansia, sangat dianjurkan.

3. Menghindari Perilaku yang Mengganggu

Jemaah diharapkan tidak berbicara keras, berdebat, atau melakukan hal yang dapat mengganggu kekhusyukan ibadah. Suasana masjid harus dijaga tetap tenang agar semua orang bisa beribadah dengan nyaman.