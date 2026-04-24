Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 25 April 2026 | 00.50 WIB

Mayapada Hospital Jaksel Hadirkan PET-CT Scan dan SPECT-CT Scan, Bisa Deteksi Tumor Potensi Kanker

JawaPos.com - Mayapada Hospital Jakarta Selatan resmi menghadirkan teknologi PET-CT Scan dan SPECT-CT Scan untuk memperkuat diagnosis penyakit kanker. Hasil pencitraan teknologi ini bahkan bisa mendeteksi tumor berukuran hingga di bawah 0,4 cm.

Dokter Spesialis Kedokteran Nuklir Mayapada Hospital Jakarta Selatan, dr. Lim Andreas, SpKNTM, Subsp. Onk. (K), FANMB, menjelaskan bahwa kehadiran teknologi PET-CT Scan dan SPECT-CT Scan penting karena kebutuhan utama pasien, khususnya pada kasus yang dicurigai kanker adalah kepastian diagnosis yang akurat.

“PET-CT dan SPECT-CT memiliki peran yang sangat krusial bagi banyak pasien kanker, baik dalam deteksi dini, maupun dalam penegakan diagnosis dan deteksi kekambuhan kanker, serta memantau respons terapi secara akurat," ujarnya kepada wartawan, Jumat (24/4).

Ia menerangkan, dua teknologi ini memiliki fungsi yang saling melengkapi, di mana PET-CT berperan dalam mengevaluasi aktivitas/metabolisme sel untuk mendeteksi penyakit, menentukan penyebaran, hingga memantau respons terapi, sementara SPECT-CT dapat digunakan untuk menilai fungsi berbagai organ, serta untuk perencanaan terapi.

"Seluruh prosedur dilakukan dengan radiofarmaka dosis aman sesuai standar yang dalam waktu 30-180 menit terdistribusi optimal untuk menghasilkan pemindaian menyeluruh sekaligus mendukung terapi yang lebih presisi dan personal," paparnya.

dr. Andreas turut menyampaikan bahwa kehadiran teknologi PET-CT Scan dan SPECT-CT Scan juga mendukung tim dokter sejawat di lintas unit Mayapada Hospital dalam mendeteksi dan menangani kanker.

“Dengan integrasi teknologi ini, kolaborasi tim dokter multidisiplin dapat berjalan lebih optimal, sehingga setiap keputusan klinis dan perencanaan terapi semakin komprehensif dan akurat, serta berfokus pada hasil klinis terbaik bagi pasien,” ungkapnya.

Sementara itu, President Director & CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia mrngatakan bahwa investasi terhadap alat diagnostik canggih seperti PET-CT dan SPECT-CT bukan sekadar penambahan teknologi, tetapi bagian dari komitmen dalam membangun ekosistem Oncology Center yang lengkap dan modern.

"Kami memastikan pasien mendapatkan diagnosis yang akurat, terapi yang tepat, dan harapan hidup yang lebih baik, tanpa harus ke luar negeri," ucapnya.

Artikel Terkait
Mayapada Hospital Berikan Solusi Pemulihan Sinusitis yang Lebih Cepat dan Nyaman - Image
Health Issues

Mayapada Hospital Berikan Solusi Pemulihan Sinusitis yang Lebih Cepat dan Nyaman

Jumat, 17 April 2026 | 04.55 WIB

Standar Ortopedi Global Diboyong ke Dalam Negeri, Mayapada Healthcare Tekan Tren WNI Berobat ke Luar - Image
Health Issues

Standar Ortopedi Global Diboyong ke Dalam Negeri, Mayapada Healthcare Tekan Tren WNI Berobat ke Luar

Rabu, 15 April 2026 | 00.48 WIB

Siap Tangani Jantung Kompleks, Heart and Vascular Center Resmi Hadir di Mayapada Hospital Surabaya - Image
Surabaya Raya

Siap Tangani Jantung Kompleks, Heart and Vascular Center Resmi Hadir di Mayapada Hospital Surabaya

Sabtu, 14 Februari 2026 | 18.56 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara

3

10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional

4

12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung

5

Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana

6

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

7

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

8

Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen

9

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

10

Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya

