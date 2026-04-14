Standar Ortopedi Global Diboyong ke Dalam Negeri, Mayapada Healthcare Tekan Tren WNI Berobat ke Luar

Simposium internasional bertema "Global Best Practices in Advancing Total Knee Replacement" di Grand Ballroom Kempinski Hotel, Jakarta/(Istimewa).

JawaPos.com – Upaya menghadirkan layanan ortopedi kelas dunia di Indonesia kian dipercepat. Hal ini ditandai dengan langkah Mayapada Healthcare (PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk) (IDX:SRA.J) semakin agresif mendorong transformasi layanan ortopedi di Indonesia dengan menghadirkan simposium internasional bertema "Global Best Practices in Advancing Total Knee Replacement".

Berkolaborasi dengan mitra strategis Johnson & Johnson MedTech South East Asia, acara berlangsung di Grand Ballroom Kempinski Hotel, Jakarta, dan mempertemukan para dokter spesialis dan subspesialis ortopedi dari 3 benua dan 4 negara, yakni Amerika Serikat, India, Singapura, dan Indonesia.

Kolaborasi lintas negara ini menjadi langkah konkret Mayapada Healthcare untuk membawa standar global operasi lutut ke dalam negeri dan menegaskan bahwa layanan ortopedi di seluruh jaringan Mayapada Hospital mendorong pendekatan yang lebih presisi, personal, dan berstandar global.

Kebutuhan layanan ortopedi di Indonesia, khususnya untuk osteoartritis, terus meningkat di berbagai kelompok usia. Namun kecenderungan pasien untuk mencari pengobatan ke luar negeri masih cukup tinggi.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, simposium ini menghadirkan praktik terbaik dunia agar dapat diakses lebih dekat di dalam negeri. Pembahasan mencakup berbagai topik strategis mulai dari prosedur Total Knee Replacement (TKR) kompleks, termasuk penanganan kasus deformitas lutut dengan teknologi robotik, perkembangan desain implan modern, hingga optimalisasi pemulihan pasien melalui protokol Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) yang melibatkan kolaborasi lintas disiplin, mulai dari ortopedi, anestesi, rehabilitasi medik, hingga nutrisi klinik. Pendekatan ini memungkinkan pasien pulih lebih cepat, mengurangi lama rawat inap, serta meningkatkan pengalaman perawatan secara keseluruhan.

Presiden Direktur & CEO Mayapada Healthcare, Navin Sonthalia, menegaskan bahwa simposium ini bukan sekadar forum ilmiah, melainkan bagian dari strategi untuk terus aktif membawa inovasi global ke dalam negeri guna meningkatkan daya saing layanan kesehatan nasional.

"Dengan menghadirkan kolaborasi internasional, kami ingin memastikan pasien di Indonesia dapat merasakan standar perawatan ortopedi terbaik dunia tanpa harus ke luar negeri. Ini adalah komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi dan kualitas layanan setara global, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan berstandar dunia melalui dukungan teknologi canggih, tim multidisiplin, dan jejaring internasional," ujarnya.

Perkembangan teknologi untuk operasi penggantian sendi lutut menjadi salah satu sorotan utama dalam simposium. Sebagai keynote speaker, Prof. DR. dr. Dwikora Novembri Utomo, Sp.OT(K) menyampaikan, Kemajuan teknologi mendorong perubahan signifikan dalam tindakan Total Knee Replacement, sehingga prosedur kini semakin presisi berkat dukungan teknologi modern, termasuk sistem berbasis robotik. "Hal ini memungkinkan tindakan yang lebih akurat sekaligus mendukung proses pemulihan pasien yang lebih optimal," jelasnya.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Prof. Nicolaas C. Budhiparama, MD, PhD (LUMC, NL), PhD (UGM, ID), Sp.OT(K), FICS, seorang pakar ortopedi kelas dunia yang berperan dalam pengembangan teknologi terkini, termasuk sebagai salah satu perancang teknologi robotik di Amerika Serikat, la juga aktif berkontribusi dalam penyusunan guideline internasional serta publikasi ilmiah terkait artificial intelligence, evidence-based practice, dan inovasi desain implan.

la menekankan bahwa standar baru dalam ortopedi kini tidak hanya berfokus pada keberhasilan operasi, tetapi juga pada kualitas pemulihan pasien. "Pasien tidak lagi hanya mencari hasil operasi yang baik, tetapi juga pemulihan yang cepat dan minim nyeri. Dengan teknologi seperti VELYST™ Robotic-Assisted Solution serta desain implan yang tepat, kita dapat memberikan hasil yang lebih konsisten dan optimal bagi pasien," jelasnya.

Sementara itu, Brigjen TNI dr. Sunaryo Kusumo, M.Kes, Sp.OT(K) menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam praktik ortopedi modern. la menjelaskan, "Praktik ortopedi modern selalu meningkatkan kolaborasi tim multidisiplin agar pasien bisa pulih lebih cepat, dengan melibatkan berbagai spesialis dalam menentukan penanganan terbaik. Pendekatan ini terbukti meningkatkan akurasi diagnosis serta hasil klinis pasien, terutama pada kasus-kasus kompleks," terangnya.

Perspektif global juga disampaikan oleh Kevin Perry, MD dari Mayo Clinic USA yang menekankan pentingnya kualitas implan dalam operasi sendi lutut. "Di Amerika Serikat, kami melihat peningkatan signifikan kasus penggantian sendi jutut, termasuk pada pasien usia lebih muda yang tetap aktif. Dalam konteks ini, desain implan menjadi sangat krusial, tidak hanya untuk keberhasilan operasi, tetapi juga untuk daya tahan, stabilitas, dan fungsi sendi jangka panjang.

Evolusi desain implan modern memungkinkan pendekatan yang lebih personal sesuai anatomi pasien, dan ketika dikombinasikan dengan teknologi seperti robotic-assisted surgery, presisi serta konsistensi outcome semakin meningkat. Pendekatan ini juga telah menjadi fokus di Mayapada Hospital, yang didukung oleh VELYST™ Robotic-Assisted Solution sebagai bagian dari praktik ortopedi modern untuk mencapai hasil klinis optimal dan pemulihan yang lebih cepat," ujarnya.

Pandangan serupa diperkuat oleh Dr. Liow Ming Han Lincoln, Consultant Orthopaedic Surgeon (Adult Reconstruction) Singapore General Hospital. la menyampaikan, "Pengalaman awal penggunaan VELYST™ Robotic-Assisted Solution untuk prosedur penggantian sendi lutut sebagian (Unicompartmental Knee Arthroplasty) di Asia Tenggara menunjukkan peningkatan presisi dan hasil klinis yang lebih konsisten. Ini menjadi langkah penting dalam mendorong standar ortopedi yang lebih maju di kawasan."

Dr. Prof. Rajesh Malhotra dari Apollo Hospital New Delhi juga menyoroti pentingnya kolaborasi dan konsistensi kualitas dalam menangani operasi sendi kompleks. la mengungkapkan.

"Kami menangani banyak kasus osteoartritis dan deformitas lutut kompleks yang membutuhkan pendekatan terstruktur dengan presisi tinggi. Pengalaman dalam jumlah kasus yang besar, didukung teknologi yang tepat serta pendekatan tim multidisiplin, menjadi kunci untuk menghasilkan outcome yang konsisten. Dalam ortopedi, hasil terbaik tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan operasi, tetapi juga oleh konsistensi dalam seluruh proses perawatan, mulai dari presisi tindakan, alur klinis yang terintegrasi, hingga kualitas keperawatan sebagai satu sistem. Pendekatan ini penting untuk memastikan hasil klinis yang optimal, pemulihan yang lebih cepat, serta pengalaman perawatan yang lebih baik bagi pasien. Kolaborasi seperti ini berperan penting dalam meningkatkan standar layanan antamegara. Apa yang dilakukan Mayapada Hospital melalui simposium ini menjadi gambaran nyata praktik terbaik ortopedi global," ujarnya.

Sebagai bagian dari rangkaian MAYAPADA INSPIRE (Mayapada International Networks for Surgical Practice, Innovation, and Robotic Excellence), yaitu program alih pengetahuan dan sinergi keahlian (proctorship), simposium menghadirkan para ahli ortopedi terkemuka di dunia, terdiri dari:

Prof. Dr. dr. Dwikora Novembri Utomo, Sp.OT(K), Mayapada Hospital Surabaya;

Prof. Nicolaas C. Budhiparama, MD, PhD (LUMC, NL), PhD (UGM, ID), Sp.OT(K), FICS dan Brigjen

TNI dr. Sunaryo Kusumo, M.Kes, Sp.OT(K), Mayapada Hospital Jakarta Selatan (MHJS);

Kevin Perry, MD, Orthopedic Surgeon Mayo Clinic USA;

Dr. Liow Ming Han Lincoln, Consultant Orthopaedic Surgeon (Adult Reconstruction) Singapore General Hospital;

Dr. Prof. Rajesh Malhotra MBBS, MS Ortopedi, FRCS (Glasgow) FACS, FICS, FIMSA, FNAMS, FNASC, Consultant Orthopaedic Surgeon, Apollo Hospital New Delhi; serta

Dr. Ratnakar Rao, Consultant Joint Replacement Surgeon, Apollo Hospital Hyderabad.

Mayapada Healthcare berkomitmen penuh untuk menghadirkan layanan ortopedi yang unggul. Sepanjang tahun 2025, Mayapada Healthcare terus memperkuat kapabilitas tim dokter ortopedi melalui lima program proctorship bersama para ahli ortopedi internasional, serta mencatat tonggak penting dengan keberhasilan melakukan tindakan Total Knee Replacement pertama di Jawa Timur dan Indonesia Timur menggunakan teknologi VELYS™.

Ke depannya, Robotic-Assisted Solution. Mayapada Healthcare akan terus mengembangkan Orthopedic Center sebagai ayanan unggulan (Center of Excellence) yang berstandar intemasional bagi masyarakat Indonesia melalui pendekatan multidisiplin, adopsi teknologi canggih, serta penerapan protokol ERAS guna mendukung pemulihan yang lebih cepat dan hasil klinis yang lebih optimal.