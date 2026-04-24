9 Cara Mudah Mengenali Tubuh yang Kurang Terhidrasi dengan Baik

JawaPos.Com - Tubuh manusia bekerja dengan cara yang sangat teratur, termasuk dalam menjaga keseimbangan cairan.

Setiap aktivitas, mulai dari bergerak, berpikir, hingga bernapas, membutuhkan asupan air yang cukup agar dapat berjalan dengan optimal.

Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, tubuh mulai memberikan sinyal-sinyal kecil sebagai bentuk peringatan.

Sinyal ini tidak selalu terasa jelas. Dalam banyak kasus, kekurangan cairan terjadi secara perlahan dan sering kali diabaikan.

Rasa lelah yang muncul, perubahan pada kulit, hingga konsentrasi yang menurun bisa menjadi tanda yang berkaitan dengan kondisi ini.

Menariknya, banyak orang baru menyadari pentingnya hidrasi ketika tubuh sudah menunjukkan tanda yang lebih kuat.

Padahal, mengenali gejala sejak awal dapat membantu mencegah kondisi yang lebih serius.

Dilansir dari Yourtango, inilah sembilan cara mudah untuk mengenali tubuh kurang terhidrasi dengan baik.

1. Rasa Haus yang Terus Muncul

Rasa haus merupakan sinyal paling dasar yang diberikan tubuh. Ketika cairan mulai berkurang, tubuh secara alami meminta asupan tambahan melalui rasa haus.

Namun, menunggu hingga merasa sangat haus bukanlah cara terbaik.

Dalam kondisi tertentu, rasa haus bisa muncul ketika tubuh sudah mengalami kekurangan cairan.

Memperhatikan sinyal ini sejak awal membantu menjaga keseimbangan cairan tetap stabil sepanjang hari.

2. Warna Urine yang Lebih Pekat