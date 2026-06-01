Bukan Sekadar Hobi, Aktivitas Sederhana Ini Terbukti Bisa Mengubah Cara Kerja Otak dan Mental, Simak!

Ilustrasi aktivitas menulis jurnal harian / Foto: Freepik/rawpixel.com
JawaPos.com — Bagi banyak orang, menulis hanyalah kegiatan biasa yang dilakukan saat mencatat sesuatu, membuat daftar pekerjaan, atau menuangkan isi pikiran.
Namun, di balik kesederhanaannya, aktivitas ini ternyata menyimpan manfaat yang jauh lebih besar daripada yang selama ini dibayangkan.
Di era yang serba cepat dan penuh tekanan seperti sekarang, menjaga kesehatan mental menjadi tantangan tersendiri.
Menariknya, para ahli menemukan bahwa salah satu cara sederhana yang dapat membantu seseorang tetap tangguh menghadapi tekanan hidup justru berasal dari kebiasaan yang sering dianggap sepele, yaitu menulis.
Bukan hanya menjadi sarana mengekspresikan pikiran dan perasaan, menulis juga terbukti melibatkan berbagai bagian penting dalam otak. Dilansir dari The Independent, Senin (1/6), para peneliti menjelaskan bahwa menulis bukan sekadar hobi atau aktivitas pengisi waktu luang.
Berbagai temuan di bidang psikologi dan ilmu saraf menunjukkan bahwa kebiasaan ini dapat membantu membentuk ulang cara kerja otak sekaligus memperkuat kesehatan mental dan kemampuan seseorang untuk bangkit dari kesulitan.
1. Menulis Membantu Otak Memproses Pengalaman Sulit
Pada 1980-an, psikolog James Pennebaker mengembangkan teknik yang dikenal sebagai expressive writing atau menulis ekspresif. Teknik ini mendorong seseorang untuk menuliskan pengalaman yang menyakitkan, penuh tekanan, atau mengganggu pikiran secara berkelanjutan.
Menurut penelitian tersebut, menulis membantu mengubah pengalaman emosional yang berat menjadi sesuatu yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Ketika pikiran dituangkan ke dalam tulisan, beban mental yang sebelumnya terus berputar di dalam kepala menjadi lebih mudah diolah.
Karena itu, menulis dapat menciptakan jarak psikologis yang sehat antara seseorang dan masalah yang sedang dihadapi, sehingga tekanan emosional terasa lebih ringan.
