Tanpa Disadari Merusak Fungsi Otak Sejak Bangun Tidur! 5 Kebiasaan Pagi Terlihat Sepele Namun Mengganggu Fokus, Emosi, dan Energi Sepanjang

JawaPos.com - Pagi hari bukan sekadar awal dari rutinitas, melainkan fondasi yang menentukan bagaimana tubuh dan pikiran akan bekerja sepanjang hari.

Dalam momen-momen pertama setelah bangun tidur, otak berada dalam kondisi yang sangat sensitif—siap disetel untuk produktivitas atau justru terjebak dalam kekacauan yang sulit dikendalikan.

Sayangnya, banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan di pagi hari justru menjadi sumber utama rasa lelah, sulit fokus, hingga emosi yang tidak stabil. Semua ini terjadi bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena cara otak “diperlakukan” sejak awal hari sudah keliru.

Menurut Patricia Schmidt yang bersumber dari YourTango, 60–90 menit pertama setelah bangun tidur adalah periode krusial yang sangat memengaruhi suasana hati, energi, serta kinerja kognitif seseorang. Dari sudut pandang ilmu saraf, ada beberapa kebiasaan umum yang sebaiknya dihindari karena dapat mengganggu sistem alami otak.

Berikut lima kebiasaan pagi yang tampak sepele, tetapi memiliki dampak besar terhadap kesehatan otak:

1. Langsung Memeriksa Ponsel Setelah Bangun Tidur

Kebiasaan meraih ponsel begitu membuka mata mungkin terasa wajar, bahkan sudah menjadi refleks bagi banyak orang. Namun, di balik itu, otak sebenarnya sedang memasuki fase penting yang dikenal sebagai Cortisol Awakening Response.

Pada fase ini, tubuh secara alami meningkatkan hormon kortisol untuk membantu kita siap menghadapi hari. Ketika ponsel langsung menyuguhkan informasi, notifikasi, atau bahkan tekanan dari pekerjaan, otak justru menerima lonjakan stres yang berlebihan. Akibatnya, tubuh menjadi lebih mudah cemas, sulit fokus, dan cepat lelah.

Memberi jeda sebelum menyentuh layar membantu otak menyelesaikan proses alaminya tanpa gangguan.