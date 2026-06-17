Bukan Sekadar Nakal, Ini 4 Tanda Otak Anak Bekerja Berbeda, Bisa Jadi ADHD!

Jawapos.com - Pernahkah memarahi anak karena dianggap tidak fokus, terlalu ribut, atau susah diatur padahal ternyata otaknya sedang berjuang keras hanya untuk duduk diam?

ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan perkembangan pada otak yang menyebabkan penderitanya sulit berkonsentrasi, hiperaktif, serta munculnya perilaku impulsif bukan sekadar kenakalan yang bisa dimarahi begitu saja.

Yang lebih mengejutkan, gejala ADHD kerap disalahartikan sebagai perilaku anak yang sekadar aktif atau sulit diatur, sehingga kondisi ini sering kali terlambat untuk dikenali dan ditangani.

Melansir dari Alodokter dan Halodoc berikut 4 karakteristik utama ADHD yang wajib dikenali sebelum terlambat :

Karakteristik Inatensi atau Kesulitan Menjaga Fokus.

Pengidap ADHD dengan dominasi inatensi seringkali tampak seperti orang yang suka melamun atau tidak mendengarkan saat diajak berbicara langsung.

Mereka sangat mudah teralih oleh stimulasi kecil di sekitarnya, sering melakukan kesalahan akibat kurang teliti, serta kesulitan mengatur tugas yang terstruktur.

Hal ini juga membuat mereka kerap kehilangan barang pribadi, sering lupa dengan jadwal kegiatan harian, dan cenderung menghindari aktivitas yang membutuhkan konsentrasi mental dalam waktu lama.

Karakteristik Hiperaktivitas atau Energi Berlebih.

Berbeda dengan anak aktif pada umumnya, hiperaktivitas pada ADHD ditandai dengan gerakan fisik yang konstan dan seolah-olah digerakkan oleh mesin tanpa kenal lelah.

Mereka sering kali gelisah di kursi, menggerak-gerakkan tangan atau kaki secara konstan, serta kesulitan untuk tetap duduk tenang di situasi yang mengharuskannya diam.