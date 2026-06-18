Jika 9 Perilaku Ini Membuat Anda Frustrasi, Otak Anda Mungkin Lebih Berkembang daripada yang Anda Sadari Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang lebih cerdas dari kebanyakan orang (Magnific/Tirachardz)
JawaPos.com - Tidak semua orang terganggu oleh hal yang sama. Ada orang yang bisa dengan santai menghadapi kekacauan, kebohongan kecil, atau percakapan dangkal, sementara orang lain merasa sangat terganggu oleh hal-hal tersebut.
Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa tingkat kepekaan terhadap perilaku tertentu sering kali berkaitan dengan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Orang dengan kecerdasan kognitif dan emosional yang berkembang cenderung memiliki standar yang lebih tinggi terhadap logika, kejujuran, efisiensi, dan kualitas interaksi sosial.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), jika 9 perilaku ini membuat Anda kesal, itu mungkin bukan karena Anda terlalu sensitif. Bisa jadi otak Anda memproses dunia dengan cara yang lebih mendalam daripada yang Anda sadari.
Baca Juga:10 Perilaku Mengirim Pesan Teks yang Menurunkan Status Sosial Anda Tanpa Anda Sadari Menurut Psikologi
1. Anda Sangat Terganggu oleh Orang yang Tidak Mau Mendengarkan
Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang hanya menunggu giliran untuk berbicara, tanpa benar-benar mendengarkan?
Bagi sebagian orang, hal itu bukan masalah besar. Namun, bagi individu dengan kemampuan berpikir yang baik, perilaku seperti ini sangat melelahkan.
Psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat empati dan kecerdasan sosial yang tinggi cenderung menghargai komunikasi dua arah. Mereka memahami bahwa mendengarkan adalah bagian penting dari membangun hubungan yang sehat.
Karena itu, ketika seseorang terus memotong pembicaraan atau hanya fokus pada dirinya sendiri, mereka merasa frustrasi. Bukan karena ingin selalu diperhatikan, tetapi karena mereka menghargai pertukaran ide yang bermakna.
2. Ketidakkonsistenan dan Kemunafikan Membuat Anda Kesal
Orang yang berkata satu hal tetapi melakukan hal yang berbeda sering kali memicu rasa tidak nyaman.
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan