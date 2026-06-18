Jika 9 Perilaku Ini Membuat Anda Frustrasi, Otak Anda Mungkin Lebih Berkembang daripada yang Anda Sadari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang terganggu oleh hal yang sama. Ada orang yang bisa dengan santai menghadapi kekacauan, kebohongan kecil, atau percakapan dangkal, sementara orang lain merasa sangat terganggu oleh hal-hal tersebut.

Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa tingkat kepekaan terhadap perilaku tertentu sering kali berkaitan dengan kemampuan berpikir yang lebih tinggi. Orang dengan kecerdasan kognitif dan emosional yang berkembang cenderung memiliki standar yang lebih tinggi terhadap logika, kejujuran, efisiensi, dan kualitas interaksi sosial.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (17/6), jika 9 perilaku ini membuat Anda kesal, itu mungkin bukan karena Anda terlalu sensitif. Bisa jadi otak Anda memproses dunia dengan cara yang lebih mendalam daripada yang Anda sadari.

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1. Anda Sangat Terganggu oleh Orang yang Tidak Mau Mendengarkan

Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang hanya menunggu giliran untuk berbicara, tanpa benar-benar mendengarkan?

Bagi sebagian orang, hal itu bukan masalah besar. Namun, bagi individu dengan kemampuan berpikir yang baik, perilaku seperti ini sangat melelahkan.

Psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki tingkat empati dan kecerdasan sosial yang tinggi cenderung menghargai komunikasi dua arah. Mereka memahami bahwa mendengarkan adalah bagian penting dari membangun hubungan yang sehat.

Karena itu, ketika seseorang terus memotong pembicaraan atau hanya fokus pada dirinya sendiri, mereka merasa frustrasi. Bukan karena ingin selalu diperhatikan, tetapi karena mereka menghargai pertukaran ide yang bermakna.

2. Ketidakkonsistenan dan Kemunafikan Membuat Anda Kesal