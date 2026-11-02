7 Hal Yang Tidak Seharusnya Dikatakan Kepada Orang Introvert

Orang dengan Kepribadian Introvert / Foto: Pexels.com JawaPos.com - Pernahkah Anda meminta seseorang yang pendiam untuk lebih banyak bicara atau menyuruhnya keluar dari zona nyaman?

Kalimat tersebut mungkin terdengar seperti candaan atau dorongan positif yang disampaikan.

Namun, bagi sebagian orang dengan kepribadian introvert, komentar semacam itu justru bisa membuat mereka merasa tidak diterima.

Introvert bukan berarti anti sosial, stereotip tidak ramah, atau tidak mampu berkomunikasi dalam lingkungan.

Mereka hanya memiliki kecenderungan berbeda dalam menikmati interaksi sosial dan mengelola energi.

Ada yang nyaman berbicara dalam kelompok kecil, tetapi merasa cepat lelah ketika berada di tengah keramaian.

Melansir dari dalam laman YourTango pada Senin (02/11), menyebutkan seorang Introvert dapat tersinggung dengan beberapa kalimat tentang dirinya.

Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa kepribadian introvert bukan sesuatu yang harus diperbaiki.