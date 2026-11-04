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Penulis: Risma Azzah Fatin
Kamis, 5 November 2026 | 04.30 WIB

5 Keunggulan Introvert Berpotensi Menjadi Orang Tua yang Baik Menurut Psikologi

Ilustrasi ibu dan anak (Magnific) - Image

Ilustrasi ibu dan anak (Magnific)

JawaPos.com – Kepribadian introvert kerap dikaitkan dengan sifat pendiam, tertutup, dan lebih menyukai kesendirian, termasuk ketika berada di lingkungan bermain anak.

Namun, karakteristik tersebut tidak selalu menjadi hambatan dalam menjalani peran sebagai orang tua, sebab individu introver memiliki sejumlah kelebihan yang dapat mendukung pola pengasuhan yang positif.

Menurut perspektif psikologi, kecenderungan menikmati suasana tenang dan memiliki waktu untuk diri sendiri dapat menjadi modal berharga dalam membesarkan anak.

Berikut 5 alasan seseorang dengan kepribadian introvert kerap akan menjadi orang tua yang baik dan bijaksana, seperti dilansir dari laman YourTango.

1.     Menjadi Pendengar yang Baik

Mampu berkomunikasi secara efektif dengan anak Anda merupakan prioritas utama setiap orang tua. Sebagian besar komunikasi bergantung pada kemampuan mendengarkan, keterampilan yang sangat dikuasai oleh kaum introvert.

Orang yang introvert adalah pendengar yang baik seraya menambahkan bahwa mereka sangat pandai menghadapi anak-anak yang juga dikenal sebagai orang yang pendiam.

Kombinasi orang tua dan anak yang introvert berjalan dengan sangat baik orang tua tidak akan panik ketika anak ingin duduk diam di kamarnya sambil membaca buku.

2.     Cenderung Menghindari Konflik

Orang tua terbaik tidak selalu berusaha menghindari perselisihan sama sekali. Sebaliknya, sebuah studi menjelaskan bahwa mereka berfokus pada pengelolaan konflik secara konstruktif melalui komunikasi terbuka, mendengarkan secara aktif, kompromi, dan strategi penyelesaian konflik yang positif.

Editor: Hanny Suwindari
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