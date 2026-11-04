7 Kebiasaan Sehari-Hari yang Hanya Dipahami Oleh Introvert, Dijamin Relate Banget!

Ilustrasi seseorang yang bahagia/Pexels
JawaPos.com-Ada beberapa kebiasaan unik yang sering dilakukan oleh seorang introvert.
Kebiasaan tersebut dapat menunjukkan karakteristik mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (4/11) seorang introvert biasanya pernah mengalami berbagai momen dan situasi tertentu yang relate bagi mereka.
Mereka cenderung merasa familiar dengan pengalaman yang sama, terutama saat menghadapi berbagai bentuk interaksi sosial.
Mencari alasan untuk menolak ajakan
Introvert sering mencari-cari alasan untuk menolak undangan atau ajakan. Mulai dari alasan sederhana sampai yang dibuat-buat, semua mereka lakukan supaya tidak terus-terusan didesak untuk datang.
Gugup saat menjadi pusat perhatian
Introvert kerap merasa canggung saat banyak orang tiba-tiba memperhatikan mereka. Saat menjadi pusat perhatian, seorang introvert justru merasa kaku, malu, gugup, dan tidak bisa berkata-kata.
Merasa lega jika acara mendadak batal
Introvert sangat menyayangi orang terdekatnya. Namun, mereka tidak memiliki energi yang cukup untuk bersosialisasi. Bagi mereka, acara yang ditunda atau janji yang dibatalkan terasa sebagai kebahagiaan tersendiri.
Lebih tenang mandi dalam ruangan gelap
Setelah menghabiskan waktu seharian untuk bersosialisasi, introvert biasanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Salah satunya me time dengan mandi dalam ruangan gelap. Cara ini bisa membuat mereka menjadi lebih rileks.
Pulang adalah momen terbaik
Kembali ke rumah setelah bersosialisasi membuat introvert merasa lebih bebas. Mereka tidak perlu lagi menyesuaikan diri, menjaga ekspresi, sampai berpura-pura memiliki energi untuk terus berinteraksi dengan orang lain.
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Jawa Pos
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