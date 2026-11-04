7 Kebiasaan Sehari-Hari yang Hanya Dipahami Oleh Introvert, Dijamin Relate Banget!

JawaPos.com-Ada beberapa kebiasaan unik yang sering dilakukan oleh seorang introvert.

Kebiasaan tersebut dapat menunjukkan karakteristik mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (4/11) seorang introvert biasanya pernah mengalami berbagai momen dan situasi tertentu yang relate bagi mereka.

Mereka cenderung merasa familiar dengan pengalaman yang sama, terutama saat menghadapi berbagai bentuk interaksi sosial.

Berikut kebiasaan sehari-hari yang mungkin hanya dipahami sesama introvert, dijamin relate banget.

Mencari alasan untuk menolak ajakan

Introvert sering mencari-cari alasan untuk menolak undangan atau ajakan. Mulai dari alasan sederhana sampai yang dibuat-buat, semua mereka lakukan supaya tidak terus-terusan didesak untuk datang.

Gugup saat menjadi pusat perhatian

Introvert kerap merasa canggung saat banyak orang tiba-tiba memperhatikan mereka. Saat menjadi pusat perhatian, seorang introvert justru merasa kaku, malu, gugup, dan tidak bisa berkata-kata.

Merasa lega jika acara mendadak batal

Introvert sangat menyayangi orang terdekatnya. Namun, mereka tidak memiliki energi yang cukup untuk bersosialisasi. Bagi mereka, acara yang ditunda atau janji yang dibatalkan terasa sebagai kebahagiaan tersendiri.

Lebih tenang mandi dalam ruangan gelap

Setelah menghabiskan waktu seharian untuk bersosialisasi, introvert biasanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Salah satunya me time dengan mandi dalam ruangan gelap. Cara ini bisa membuat mereka menjadi lebih rileks.

Pulang adalah momen terbaik