Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 4 November 2026 | 22.47 WIB

7 Kebiasaan Sehari-Hari yang Hanya Dipahami Oleh Introvert, Dijamin Relate Banget!

Ilustrasi seseorang yang bahagia/Pexels - Image

Ilustrasi seseorang yang bahagia/Pexels

JawaPos.com-Ada beberapa kebiasaan unik yang sering dilakukan oleh seorang introvert.

Kebiasaan tersebut dapat menunjukkan karakteristik mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Menurut informasi dari laman aconsciousrethink pada (4/11) seorang introvert biasanya pernah mengalami berbagai momen dan situasi tertentu yang relate bagi mereka. 

Mereka cenderung merasa familiar dengan pengalaman yang sama, terutama saat menghadapi berbagai bentuk interaksi sosial. 

Berikut kebiasaan sehari-hari yang mungkin hanya dipahami sesama introvert, dijamin relate banget. 

Introvert sering mencari-cari alasan untuk menolak undangan atau ajakan. Mulai dari alasan sederhana sampai yang dibuat-buat, semua mereka lakukan supaya tidak terus-terusan didesak untuk datang.

Introvert kerap merasa canggung saat banyak orang tiba-tiba memperhatikan mereka. Saat menjadi pusat perhatian, seorang introvert justru merasa kaku, malu, gugup, dan tidak bisa berkata-kata.

Introvert sangat menyayangi orang terdekatnya. Namun, mereka tidak memiliki energi yang cukup untuk bersosialisasi. Bagi mereka, acara yang ditunda atau janji yang dibatalkan terasa sebagai kebahagiaan tersendiri.

Setelah menghabiskan waktu seharian untuk bersosialisasi, introvert biasanya membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Salah satunya me time dengan mandi dalam ruangan gelap. Cara ini bisa membuat mereka menjadi lebih rileks.

Kembali ke rumah setelah bersosialisasi membuat introvert merasa lebih bebas. Mereka tidak perlu lagi menyesuaikan diri, menjaga ekspresi, sampai berpura-pura memiliki energi untuk terus berinteraksi dengan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Alasan Pacaran dengan Pria Introvert Menyenangkan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

5 Alasan Pacaran dengan Pria Introvert Menyenangkan Menurut Psikologi

Rabu, 4 November 2026 | 22.39 WIB

5 Tips Kelola Batasan untuk Kepribadian Introvert dalam Hubungan Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

5 Tips Kelola Batasan untuk Kepribadian Introvert dalam Hubungan Menurut Psikologi

Rabu, 4 November 2026 | 22.36 WIB

5 Ras Kucing Terbaik untuk Para Introvert, Teman Setia Berbulu yang Bantu Pulihkan Energi - Image
Kepribadian

5 Ras Kucing Terbaik untuk Para Introvert, Teman Setia Berbulu yang Bantu Pulihkan Energi

Rabu, 4 November 2026 | 21.47 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan - Image
1

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

2

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

3

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

4

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

5

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

6

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

7

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

8

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

9

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

10

Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore