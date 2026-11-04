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Penulis: Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 5 November 2026 | 03.41 WIB

5 Cara Introvert Berkomunikasi dengan Orang Lain, Cenderung Merespons Setelah Berpikir 

Ilustrasi berkomunikasi/Pexels - Image

Ilustrasi berkomunikasi/Pexels

JawaPos.com-Introvert memiliki gaya komunikasi yang berbeda dari kebanyakan orang.

Mereka terkadang disalahpahami karena terkesan terkesan kurang jelas dalam menyampaikan kebutuhan dan membutuhkan waktu untuk merespons. 

Menurut informasi dari laman griffdevelopment pada (4/11) memahami gaya komunikasi seorang introvert dapat membantu anda membangun hubungan dan saling memahami satu sama lain.

Kecenderungan seorang introvert dalam memilih gaya komunikasi tersebut tentu memiliki alasan tersendiri. Terutama saat dikaitkan dengan ciri-ciri kepribadian introvert. 

Jangan sampai salah paham, berikut beberapa gaya komunikasi khas yang sering ditunjukkan oleh seorang introvert.

Introvert lebih menyukai komunikasi secara tertulis daripada komunikasi verbal. Alasannya karena introvert menghargai kejelasan dan makna dalam komunikasi.

Menulis membuat mereka memiliki waktu untuk menyusun pikiran, memilih kata dengan cermat, dan menyampaikan tujuan dengan tepat.

Sebaliknya, komunikasi verbal membuat mereka memberikan respons spontan. Padahal, introvert cenderung lebih nyaman saat memiliki waktu untuk memikirkan jawaban.

Introvert cenderung berpikir sebelum berbicara. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun respons secara matang.

Saat introvert memberikan jawaban, biasanya respons tersebut disampaikan dengan penuh pertimbangan dan makna yang jelas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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