5 Karakter Pecinta Kucing yang Mengejutkan Berdasarkan Riset Ilmiah

Ucapan pencinta hewan yang lebih nyaman bersama kucing dan anjing menurut psikologi (Magnific/ magnific)
JawaPos.com - Pecinta kucing ternyata memiiki karakter yang khas. Berdasarkan penelitian psikologi ilmiah, kebiasaan memelihara kucing ternyata berkaitan erat dengan karakter dasar serta gaya hidup mereka sehari-hari.
Pilihan untuk merawat kucing bukan sekadar urusan suka atau tidak suka, melainkan cerminan dari pola kepribadian, cara bersosialisasi, hingga gaya keterikatan emosional seseorang.
Para ilmuwan mengamati bahwa pecinta kucing memiliki sekumpulan ciri khas unik yang membedakan mereka secara signifikan dari para pemilik anjing.
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Seperti dikutip dari Your Tango, keputusan memelihara kucing menunjukkan bagaimana seseorang memandang hubungan antarmanusia, memilih tempat tinggal, hingga merespons tekanan hidup.
Berikut adalah lima ciri kepribadian utama yang dimiliki oleh orang-orang yang lebih menyukai kucing berdasarkan hasil riset ilmiah.
1. Memiliki Lingkaran Pertemanan Lebih Sedikit, Namun Berhubungan Lebih Dalam
Sebuah studi besar yang dilakukan oleh Facebook pada tahun 2016 mengonfirmasi stereotip lama bahwa para pecinta kucing umumnya memiliki lingkaran pertemanan yang lebih terbatas.
Rata-rata pemilik kucing tercatat memiliki 26 kawan lebih sedikit di media sosial jika dibandingkan dengan para pemilik anjing, serta memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk lajang.
Meski jumlah kawannya lebih sedikit, kualitas ikatan emosional yang mereka bangun terbukti jauh lebih mendalam.
Data menunjukkan bahwa pecinta kucing lebih sering diundang ke berbagai acara pribadi, menandakan adanya rasa percaya dan keterikatan yang kuat dari lingkaran dekat mereka.
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