Bukan Sekadar Lucu, Ini Alasan Kucing Dianggap Memiliki Daya Tarik Istimewa

JawaPos.com - Kucing sering dianggap sebagai salah satu hewan paling menggemaskan. Bentuk wajah yang mungil, mata besar, bulu lembut, hingga gerakannya yang anggun membuat banyak orang mudah terpikat.

Menariknya, kita mungkin menganggap hampir semua kucing terlihat cantik, sementara penilaian terhadap penampilan manusia cenderung lebih beragam.

Fenomena ini menjadi pembahasan Neel Burton, M.A., M.D., dalam artikel Psychology Today berjudul Why Cats Are More Beautiful Than Us.

Salah satu penjelasan yang diangkat dalam artikel tersebut adalah kemungkinan bahwa manusia kerap mencampuradukkan kecantikan dengan daya tarik seksual.

Ketika menilai sesama manusia, penilaian terhadap penampilan dapat dipengaruhi oleh preferensi pribadi, pengalaman, budaya, serta ketertarikan romantis.

Sebaliknya, ketika melihat kucing, kita tidak membawa ekspektasi ketertarikan romantis yang sama. Hal ini memungkinkan kita menikmati bentuk, warna, dan ekspresi kucing tanpa menggunakan standar penilaian yang identik dengan penilaian terhadap manusia.

Ciri fisik kucing dapat memicu respons positif pada manusia. Mata yang relatif besar, wajah membulat pada sebagian ras, dan ukuran tubuh yang kecil merupakan karakteristik yang kerap diasosiasikan dengan kelucuan.