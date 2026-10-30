Kenapa Kucing Sering Menatap Kosong ke Sudut Ruangan? Awas, Bisa jadi Lagi Ngusir Makhluk Astral

Kucing menatap tajam ke sudut ruangan. (Magnific).

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan kucing kesayangan mendadak duduk terpaku dan menatap tajam ke arah sudut ruangan yang tampak kosong?

Di balik tingkah si Anabul yang menggemaskan, hewan berbulu ini ternyata menyimpan fungsi mistis yang jarang disadari banyak orang. Hewan mamalia karnivora ini bisa berfungsi sebagai pelindung alami rumah dari gangguan energi negatif dan entitas tak kasat mata.

Berbeda dengan anjing yang bertugas mengamankan rumah dari penyusup fisik, kucing diyakini memiliki kekuatan astral yang kuat untuk menolak energi buruk.

Dikutip dari Your Tango Jumat (30/10), mereka mampu mendeteksi kehadiran roh jahat di sekitar kita, bahkan tidak ragu untuk menyergap dan menyingkirkannya demi menjaga keamanan pemiliknya.

Berikut adalah ulasan lengkap mengenai cara kucing melindungi rumah Anda dari energi negatif, yang dibedakan berdasarkan warna bulunya.

1. Kucing Hitam: Perisai Spiritual Tingkat Atas Penolak Kutukan

Kucing hitam sering kali dipandang sebelah mata akibat takhayul keliru yang mengaitkannya dengan kesialan. Padahal di dunia spiritual, bulu gelap mereka justru bertindak sebagai jubah pelindung paling ampuh untuk menyerap dan menetralkan segala bentuk energi buruk sebelum masuk ke dalam rumah.

Pendiri Healing Sounds, Sarah dan David Johnson, menjelaskan bahwa perlindungan spiritual dari kucing hitam dianggap sebagai salah satu yang terkuat dalam tradisi esoteris. Bulu hitam mereka bekerja menyerap cahaya dan energi negatif, menjadikan mereka jimat keselamatan yang sangat kuat di dalam rumah.

2. Kucing Calico (Belang Tiga): Simbol Keberuntungan dan Kemakmuran

Kucing calico atau yang memiliki tiga kombinasi warna bulu dikenal sangat unik karena kelangkaan genetiknya. Kehadiran kucing belang tiga ini dipercaya mampu menangkal energi jahat sekaligus mendatangkan kemakmuran bagi seluruh anggota keluarga.

Situs PetHealthPros mencatat bahwa banyak budaya memandang kucing ini sebagai lambang hoki. Di Jepang, figur "Maneki-neko" yang terkenal sering digambarkan sebagai kucing belang tiga untuk membawa kebahagiaan serta menangkal energi negatif di tempat tinggal.

3. Kucing Abu-Abu Biru: Pembawa Ketenangan dan Stabilitas Emosi

Jika kucing peliharaan Anda memiliki warna bulu abu-abu kebiruan, mereka dianugerahi kemampuan khusus untuk meredakan ketegangan. Mereka mampu mengambil alih kekacauan emosional di dalam rumah dan mengubahnya menjadi suasana yang damai serta menenangkan.