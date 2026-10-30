Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Ryandi Zahdomo
Jumat, 30 Oktober 2026 | 18.12 WIB

Kenapa Kucing Sering Menatap Kosong ke Sudut Ruangan? Awas, Bisa jadi Lagi Ngusir Makhluk Astral

Kucing menatap tajam ke sudut ruangan. (Magnific).

JawaPos.com - Pernahkah Anda memperhatikan kucing kesayangan mendadak duduk terpaku dan menatap tajam ke arah sudut ruangan yang tampak kosong?

Di balik tingkah si Anabul yang menggemaskan, hewan berbulu ini ternyata menyimpan fungsi mistis yang jarang disadari banyak orang. Hewan mamalia karnivora ini bisa berfungsi sebagai pelindung alami rumah dari gangguan energi negatif dan entitas tak kasat mata.

Berbeda dengan anjing yang bertugas mengamankan rumah dari penyusup fisik, kucing diyakini memiliki kekuatan astral yang kuat untuk menolak energi buruk.

Dikutip dari Your Tango Jumat (30/10), mereka mampu mendeteksi kehadiran roh jahat di sekitar kita, bahkan tidak ragu untuk menyergap dan menyingkirkannya demi menjaga keamanan pemiliknya.

Berikut adalah ulasan lengkap mengenai cara kucing melindungi rumah Anda dari energi negatif, yang dibedakan berdasarkan warna bulunya.

1. Kucing Hitam: Perisai Spiritual Tingkat Atas Penolak Kutukan

Kucing hitam sering kali dipandang sebelah mata akibat takhayul keliru yang mengaitkannya dengan kesialan. Padahal di dunia spiritual, bulu gelap mereka justru bertindak sebagai jubah pelindung paling ampuh untuk menyerap dan menetralkan segala bentuk energi buruk sebelum masuk ke dalam rumah.

Pendiri Healing Sounds, Sarah dan David Johnson, menjelaskan bahwa perlindungan spiritual dari kucing hitam dianggap sebagai salah satu yang terkuat dalam tradisi esoteris. Bulu hitam mereka bekerja menyerap cahaya dan energi negatif, menjadikan mereka jimat keselamatan yang sangat kuat di dalam rumah.

2. Kucing Calico (Belang Tiga): Simbol Keberuntungan dan Kemakmuran

Kucing calico atau yang memiliki tiga kombinasi warna bulu dikenal sangat unik karena kelangkaan genetiknya. Kehadiran kucing belang tiga ini dipercaya mampu menangkal energi jahat sekaligus mendatangkan kemakmuran bagi seluruh anggota keluarga.

Situs PetHealthPros mencatat bahwa banyak budaya memandang kucing ini sebagai lambang hoki. Di Jepang, figur "Maneki-neko" yang terkenal sering digambarkan sebagai kucing belang tiga untuk membawa kebahagiaan serta menangkal energi negatif di tempat tinggal.

3. Kucing Abu-Abu Biru: Pembawa Ketenangan dan Stabilitas Emosi

Jika kucing peliharaan Anda memiliki warna bulu abu-abu kebiruan, mereka dianugerahi kemampuan khusus untuk meredakan ketegangan. Mereka mampu mengambil alih kekacauan emosional di dalam rumah dan mengubahnya menjadi suasana yang damai serta menenangkan.

Seorang komunikator malaikat bernama Kiandra mengungkapkan bahwa kucing abu-abu melambangkan keseimbangan hidup. Kehadiran mereka membantu pemiliknya untuk senantiasa berpikir bijak, tetap tenang di tengah situasi sulit, serta melihat segala persoalan dengan pikiran jernih.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bukan Sekadar Lucu, Ini Alasan Kucing Dianggap Memiliki Daya Tarik Istimewa - Image
Lifestyle

Bukan Sekadar Lucu, Ini Alasan Kucing Dianggap Memiliki Daya Tarik Istimewa

Kamis, 29 Oktober 2026 | 22.52 WIB

Mengenal Penyakit FLUTD pada Hewan Peliharaan Kucing - Image
Lifestyle

Mengenal Penyakit FLUTD pada Hewan Peliharaan Kucing

Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.08 WIB

5 Tanda Kucing Punya Ikatan Emosional yang Kuat dengan Pemiliknya - Image
Lifestyle

5 Tanda Kucing Punya Ikatan Emosional yang Kuat dengan Pemiliknya

Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.30 WIB

Terpopuler

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja - Image
1

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

2

Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

4

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

5

Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu

6

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

7

Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship

8

Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two

9

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck

10

Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore