Kecanduan Main HP? Ini 6 Kebiasaan Sehari-hari yang Bikin Orang Doomscrolling Kehabisan Energi

Ilustrasi bermain HP/Magnific
JawaPos.com - Asyik menjelajahi media sosial dan terus-menerus mengusap layar ponsel (scrolling) sering kali dianggap sebagai sarana hiburan untuk melepas lelah.
Padahal, kebiasaan menatap layar dalam waktu lama secara perlahan menguras energi emosional serta mental, hingga seseorang kehilangan motivasi untuk menjalankan aktivitas harian yang normal.
Menurut ulasan psikologi dan gaya hidup dari YourTango yang ditulis oleh Zayda Slabbekoorn, kebiasaan doomscrolling atau bisa disebut mengonsumsi konten negatif dan hiburan instan secara tak terkendali yang menjadi mekanisme pelarian saat hidup terasa sulit.
Seiring waktu, stimulasi berlebih dari layar ponsel ini merusak ritme sirkadian, memperpendek rentang perhatian, dan menggantikan kebiasaan-kebiasaan positif yang dulunya memberi rasa bahagia.
Berikut enam aktivitas sehari-hari yang mulai kehilangan energinya akibat kebiasaan terlalu banyak menggerakkan jari di atas layar ponsel.
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1. Berinteraksi Ringan dengan Orang-Orang di Sekitar
Menatap layar ponsel kini sering dijadikan perisai otomatis untuk menghindari percakapan atau interaksi sosial di ruang publik, seperti saat mengantre di kedai kopi atau toko.
Kebiasaan mengisolasi diri ini justru mengikis koneksi sosial nyata yang dibutuhkan tubuh untuk menciptakan rasa aman dan kebahagiaan emosional.
2. Menciptakan Karya atau Barang Hasil Kreasi Sendiri
Terlalu banyak mengonsumsi konten orang lain ketimbang berkarya sendiri cenderung memicu perbandingan sosial dan merusak rasa percaya diri.
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Jawa Pos
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