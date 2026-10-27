Prediksi Susunan Pemain Fleetwood vs Arsenal: Max Dowman dan Christian Mosquera Bakal Main

Max Dowman diprediksi bermain saat Arsenal melawan Fleetwood. (Dok. Premier League)
JawaPos.com - Arsenal bertamu ke markas Fleetwood di putaran keempat Carabao Cup di Highbury Stadium, Rabu (28/10) pukul 03.00 WIB.
Mikel Arteta tidak menganggap remeh Fleetwood yang bermain di League Two.
Dia tetap mempersiapkan timnya dengan baik dan tetap bertekad meraih kemenangan.
"Reputasi kita, harga diri kita, semuanya dipertaruhkan. Jadi setiap kali Anda memainkan pertandingan sepak bola, dan terutama melawan tim di divisi yang berbeda," tandas Mikel Arteta.
"Hormati permainan, hormati setiap lawan, karena mereka pantas diperlakukan seperti itu. Lalu cobalah untuk menang dan cobalah untuk bermain sedikit lebih baik daripada mereka," kata Mikel Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal, Selasa (27/10).
Saat menjadi pemain Arsenal, Arteta pernah mengalami kekalahan dari tim League Two Bradford City pada 2012.
Berbekal pengalaman tersebut, pelatih asal Spanyol tersebut enggan meremehkan lawan.
"Kita semua pernah mengalami kekalahan (yang mengejutkan) di suatu saat. Kita tahu risikonya, dan dalam sepak bola, keadaan bisa menjadi sangat seimbang," terang Mikel Arteta.
"Saat Anda mampu menyamai hal-hal tertentu, itulah mengapa dasar-dasar dan kebiasaan kita harus sangat baik agar bisa memenangkan pertandingan," ujar Arteta.
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