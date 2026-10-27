Main Dancer Hearts2Hearts, JUUN Tunjukkan Karisma Memikat dalam Video Dance Terbaru

JawaPos.com - JUUN Hearts2Hearts, kembali mencuri perhatian penggemar melalui video dance singkat yang diunggah di Instagram.

Menurut laporan allkpop, video tersebut memperlihatkan kemampuan menari JUUN dengan gerakan tajam, langkah kaki yang presisi, serta pembawaan yang terlihat santai. Meski direkam di lorong modern, penampilannya tetap memancarkan karisma yang membuat banyak penggemar terpikat.

Dalam video tersebut, JUUN menampilkan koreografi dengan transisi gerakan yang mulus dan kontrol tubuh yang baik.

Ia mampu memadukan ketepatan teknik dengan ekspresi yang natural, sehingga penampilannya terasa rapi tanpa terlihat kaku. Senyum yang sesekali muncul juga memberikan sentuhan ceria di tengah gerakan dance yang penuh energi.

JUUN menyertai unggahan itu dengan keterangan, “you dont want it, you need it.” Kalimat singkat tersebut menambah kesan percaya diri pada video yang dibagikannya.

Tak lama setelah diunggah, penampilannya menuai beragam komentar positif dari penggemar yang memuji kemampuan dance serta aura panggungnya.

Sebagai salah satu anggota yang menonjol dalam posisi dancer dan rapper Hearts2Hearts, JUUN memiliki kesempatan untuk menunjukkan sisi performanya di luar penampilan resmi grup.

Video sederhana ini memperlihatkan bagaimana kemampuan menari tidak selalu membutuhkan panggung besar atau produksi rumit untuk menarik perhatian. Teknik, ekspresi, dan kepercayaan diri tetap menjadi elemen penting dalam membangun penampilan yang berkesan.

Hearts2Hearts sendiri merupakan girl group besutan SM Entertainment yang debut pada Februari 2025 dengan delapan anggota.