Pendiam Bukan Berarti Minder, Ini 8 Ciri Introvert yang Percaya Diri

Tanda seorang introvert tapi percaya diri dan tidak pemalu JawaPos.com – Introvert kerap dikaitkan dengan sifat pendiam, pemalu, dan kurang nyaman berada di tengah banyak orang. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Seseorang yang memiliki kepribadian introvert tetap bisa bersikap terbuka, berani mengambil keputusan, dan percaya pada kemampuan dirinya sendiri. Perbedaan utamanya terletak pada cara seseorang menikmati interaksi sosial dan mengelola energi. Ada introvert yang lebih menyukai suasana tenang, percakapan mendalam, serta waktu untuk diri sendiri. Namun, hal itu tidak berarti mereka merasa rendah diri atau takut berhadapan dengan orang lain. Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan karakteristik yang dapat menggambarkan seorang introvert dengan rasa percaya diri yang baik. Ciri-ciri ini berkaitan dengan cara mereka memandang diri sendiri, membangun hubungan, dan menyikapi lingkungan di sekitarnya. 1. Tidak Merasa Canggung Saat Suasana Hening Bagi sebagian orang, percakapan yang mendadak berhenti bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Mereka mungkin merasa harus segera mencari topik baru agar suasana tidak terasa kaku. Namun, seorang introvert yang percaya diri tidak selalu memandang keheningan sebagai sesuatu yang perlu dihindari. Mereka bisa menikmati momen tanpa harus terus berbicara. Baginya, diam sejenak merupakan kesempatan untuk berpikir, mengamati keadaan, atau menikmati kebersamaan tanpa tekanan. Sikap ini juga dapat membuat orang lain merasa lebih santai ketika berada di dekatnya. 2. Tidak Bergantung pada Pengakuan Orang Lain Orang yang memiliki kepercayaan diri cenderung tidak menjadikan pujian sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan. Mereka bisa menghargai apresiasi dari orang lain, tetapi tidak merasa harus terus-menerus membuktikan kemampuan demi mendapatkan pengakuan. Dalam mengambil keputusan, mereka berusaha mempertimbangkan keyakinan, kebutuhan, dan nilai pribadi. Mereka juga dapat menerima kritik tanpa langsung menganggapnya sebagai serangan terhadap harga diri. Bagi mereka, penilaian orang lain bisa menjadi masukan, tetapi bukan penentu utama nilai diri. 3. Lebih Mengutamakan Hubungan yang Berkualitas Introvert yang percaya diri mungkin tidak memiliki banyak teman dekat. Meski begitu, mereka cenderung menghargai hubungan yang dibangun melalui kejujuran, rasa saling percaya, dan perhatian yang tulus. Daripada menghabiskan banyak waktu dalam percakapan ringan yang kurang bermakna bagi mereka, sebagian introvert lebih menikmati diskusi mendalam dengan orang-orang terdekat. Pilihan tersebut bukan berarti mereka tidak menyukai kehidupan sosial, melainkan lebih nyaman menjalin hubungan sesuai kebutuhan dan karakter pribadinya. 4. Berbicara Seperlunya, tetapi Menyampaikan Pendapat dengan Tegas Tidak semua orang perlu menjadi pusat perhatian untuk menunjukkan kepercayaan dirinya. Sebagian introvert lebih suka mendengarkan terlebih dahulu, memahami situasi, lalu menyampaikan pendapat ketika merasa memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan.