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Shania Vivi Armylia Putri
Senin, 19 Oktober 2026 | 22.18 WIB

8 Kebiasaan yang Terlihat Normal, tapi Bisa Menunjukkan Rasa Kebencian Terhadap Diri Sendiri

Ilustrasi seseorang yang sedang sedih/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang sedang sedih/Magnific

JawaPos.com - Setiap orang memiliki rasa insecure. Namun, banyak orang yang sudah menerima keunikan dan kekurangan diri.

Sebaliknya, ada orang yang menyimpan kebencian yang mendalam terhadap dirinya sendiri.

Mulai dari perlakuan buruk sampai kebiasaan mengkritik diri sendiri secara berlebihan. Sejumlah perilaku di bawah ini dapat menjadi petunjuk bahwa mereka sedang membenci dirinya sendiri.

Mengutip informasi dari laman aconsciousrethink pada (19/10) berikut sejumlah ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang membenci dirinya sendiri. 

Perilaku mengkritik diri sendiri bisa menunjukkan bahwa seseorang pernah mengalami banyak pengalaman yang menyakitkan. Berbagai hinaan yang diterima akan melekat pada cara pandang orang lain terhadap dirinya.

Akibatnya, mereka akan kesulitan saat harus menerima pujian dengan baik. Mereka sudah terbiasa mengantisipasi perlakuan buruk. Saat orang lain tidak melakukannya, mereka justru mengkritik dirinya sendiri.

Perilaku menghukum diri sendiri sering dianggap wajar.namun, kebiasaan ini dapat membuat anda tetap merasa memiliki kekurangan, meskipun masalah yang dihadapi telah usai.

Mereka yang memiliki kebencian terhadap diri sendiri cenderung lebih memilih untuk menjauh. Sebagian mereka merasa tidak pantas memiliki teman. Mereka juga takut akan penolakan saat mencoba membangun hubungan.

Mereka terbiasa mempercayai penilaian yang ditanamkan oleh lingkungan. Kemudian, menyesuaikan perilakunya untuk menyembunyikan kekurangan. Hal ini bisa menjadi kebiasaan untuk menyembunyikan kebencian mereka terhadap diri sendiri.

Kebiasaan membungkuk sering ditemukan pada beberapa orang hingga dianggap sebagai hal yang normal. Sebaliknya, berdiri tegak terkadang dianggap tidak sopan. Perilaku ini juga berkaitan dengan ketidaknyamanan terhadap diri sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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