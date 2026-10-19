8 Kebiasaan yang Terlihat Normal, tapi Bisa Menunjukkan Rasa Kebencian Terhadap Diri Sendiri

JawaPos.com - Setiap orang memiliki rasa insecure. Namun, banyak orang yang sudah menerima keunikan dan kekurangan diri.

Sebaliknya, ada orang yang menyimpan kebencian yang mendalam terhadap dirinya sendiri.

Mulai dari perlakuan buruk sampai kebiasaan mengkritik diri sendiri secara berlebihan. Sejumlah perilaku di bawah ini dapat menjadi petunjuk bahwa mereka sedang membenci dirinya sendiri.

Mengutip informasi dari laman aconsciousrethink pada (19/10) berikut sejumlah ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang membenci dirinya sendiri.

Mengkritik diri sendiri

Perilaku mengkritik diri sendiri bisa menunjukkan bahwa seseorang pernah mengalami banyak pengalaman yang menyakitkan. Berbagai hinaan yang diterima akan melekat pada cara pandang orang lain terhadap dirinya.

Akibatnya, mereka akan kesulitan saat harus menerima pujian dengan baik. Mereka sudah terbiasa mengantisipasi perlakuan buruk. Saat orang lain tidak melakukannya, mereka justru mengkritik dirinya sendiri.

Membatasi diri

Perilaku menghukum diri sendiri sering dianggap wajar.namun, kebiasaan ini dapat membuat anda tetap merasa memiliki kekurangan, meskipun masalah yang dihadapi telah usai.

Ansos

Mereka yang memiliki kebencian terhadap diri sendiri cenderung lebih memilih untuk menjauh. Sebagian mereka merasa tidak pantas memiliki teman. Mereka juga takut akan penolakan saat mencoba membangun hubungan.

Memilih kenyamanan

Mereka terbiasa mempercayai penilaian yang ditanamkan oleh lingkungan. Kemudian, menyesuaikan perilakunya untuk menyembunyikan kekurangan. Hal ini bisa menjadi kebiasaan untuk menyembunyikan kebencian mereka terhadap diri sendiri.

Sering membungkuk