Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mellyna Putri Diniar
Senin, 19 Oktober 2026 | 17.40 WIB

Warna Keberuntungan Berdasarkan Bulan Kelahiran yang Jarang Diketahui, Apa Saja?

Ilustrasi seseorang mengenakan pakaian merah yang melambangkan keberanian, energi, dan ekspresi - Image

Ilustrasi seseorang mengenakan pakaian merah yang melambangkan keberanian, energi, dan ekspresi

JawaPos.com — Setiap bulan kelahiran memiliki warna yang kerap dikaitkan dengan karakter tertentu. Namun, warna yang paling menggambarkan kebutuhan emosional seseorang justru bisa berbeda dari perkiraan. 

Warna yang kerap diasosiasikan dengan bulan kelahiran tidak selalu mencerminkan seluruh sisi kepribadian seseorang. Ada warna lain yang secara simbolis menggambarkan kebutuhan emosional, perubahan cara pandang, dan sisi diri yang mungkin jarang ditunjukkan kepada orang lain.

Meski tidak menentukan kepribadian secara mutlak, makna simbolis warna dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan yang mungkin belum banyak disadari.

Dilansir dari Collective World, Senin (19/10/2026), Berikut daftar 12 warna berdasarkan bulan kelahiran beserta makna simbolisnya. Untuk itu, cari tahu warna tak terduga Anda berdasarkan bulan kelahiran yang dapat menjadi inspirasi untuk mengenali sisi diri yang jarang terlihat.

1. Januari, Merah Muda Lembut (Blush Pink)

Januari identik dengan kedisiplinan, otoritas, dan tanggung jawab. Namun, merah muda lembut menggambarkan sisi hangat dan rentan yang sering tersembunyi di balik karakter tersebut.

Warna ini melambangkan keberanian untuk menerima perhatian, menunjukkan perasaan, dan beristirahat tanpa menganggap setiap hal sebagai tugas yang harus diselesaikan. Kekuatan tidak selalu berarti harus terlihat tangguh setiap saat.

2. Februari, Cokelat Muda Klasik (Camel Tan)

Bulan Februari kerap diasosiasikan dengan keunikan, kreativitas, dan keinginan untuk tampil berbeda. Sebaliknya, cokelat muda klasik melambangkan kesederhanaan dan kepraktisan.

Warna ini mencerminkan pemahaman bahwa seseorang tidak harus terus membuktikan keistimewaannya. Terkadang, pilihan yang sederhana justru menunjukkan keyakinan diri yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Temukan Warna Keberuntungan Sesuai dengan Tanggal Lahir Anda - Image
Zodiak

Temukan Warna Keberuntungan Sesuai dengan Tanggal Lahir Anda

Jumat, 5 Juni 2026 | 00.44 WIB

5 Bulan Kelahiran yang Bakal Dibuat Kaget oleh Jawaban dan Kejadian Tak Terduga Pekan Ini - Image
Zodiak

5 Bulan Kelahiran yang Bakal Dibuat Kaget oleh Jawaban dan Kejadian Tak Terduga Pekan Ini

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01.55 WIB

Tak Kenal Trust Issue, Ini 4 Bulan Kelahiran yang Cenderung Paling Mudah Percaya dengan Orang Lain - Image
Lifestyle

Tak Kenal Trust Issue, Ini 4 Bulan Kelahiran yang Cenderung Paling Mudah Percaya dengan Orang Lain

Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore