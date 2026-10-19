Warna Keberuntungan Berdasarkan Bulan Kelahiran yang Jarang Diketahui, Apa Saja?

Ilustrasi seseorang mengenakan pakaian merah yang melambangkan keberanian, energi, dan ekspresi
JawaPos.com — Setiap bulan kelahiran memiliki warna yang kerap dikaitkan dengan karakter tertentu. Namun, warna yang paling menggambarkan kebutuhan emosional seseorang justru bisa berbeda dari perkiraan.
Warna yang kerap diasosiasikan dengan bulan kelahiran tidak selalu mencerminkan seluruh sisi kepribadian seseorang. Ada warna lain yang secara simbolis menggambarkan kebutuhan emosional, perubahan cara pandang, dan sisi diri yang mungkin jarang ditunjukkan kepada orang lain.
Meski tidak menentukan kepribadian secara mutlak, makna simbolis warna dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan yang mungkin belum banyak disadari.
Dilansir dari Collective World, Senin (19/10/2026), Berikut daftar 12 warna berdasarkan bulan kelahiran beserta makna simbolisnya. Untuk itu, cari tahu warna tak terduga Anda berdasarkan bulan kelahiran yang dapat menjadi inspirasi untuk mengenali sisi diri yang jarang terlihat.
1. Januari, Merah Muda Lembut (Blush Pink)
Januari identik dengan kedisiplinan, otoritas, dan tanggung jawab. Namun, merah muda lembut menggambarkan sisi hangat dan rentan yang sering tersembunyi di balik karakter tersebut.
Warna ini melambangkan keberanian untuk menerima perhatian, menunjukkan perasaan, dan beristirahat tanpa menganggap setiap hal sebagai tugas yang harus diselesaikan. Kekuatan tidak selalu berarti harus terlihat tangguh setiap saat.
2. Februari, Cokelat Muda Klasik (Camel Tan)
Bulan Februari kerap diasosiasikan dengan keunikan, kreativitas, dan keinginan untuk tampil berbeda. Sebaliknya, cokelat muda klasik melambangkan kesederhanaan dan kepraktisan.
Warna ini mencerminkan pemahaman bahwa seseorang tidak harus terus membuktikan keistimewaannya. Terkadang, pilihan yang sederhana justru menunjukkan keyakinan diri yang tidak bergantung pada pengakuan orang lain.
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