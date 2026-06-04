Temukan Warna Keberuntungan Sesuai dengan Tanggal Lahir Anda

ilustrasi warna keberuntungan. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Warna memainkan peran penting dalam hidup kita, di mana setiap nuansa membawa simbolisme dan maknanya sendiri.

Selain itu, warna juga dapat memengaruhi energi dan suasana hati seseorang.

Para ahli numerologi percaya bahwa setiap tanggal lahir memiliki tanda energi dan pengaruh planet.

Melansir Indiatimes, berikut warna keberuntungan yang terkait dengan berbagai tanggal lahir dan energi yang terhubung dengan masing-masing warna.

Tanggal 1, 10, 19, dan 28

Warna Keberuntungan: Kuning Keemasan

Orang yang lahir pada tanggal 1, 10, 19, dan 28 berada di bawah pengaruh Matahari.

Nuansa keemasan dan kuning dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mempertajam kemampuan pengambilan keputusan bagi mereka.