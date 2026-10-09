Tak Kenal Trust Issue, Ini 4 Bulan Kelahiran yang Cenderung Paling Mudah Percaya dengan Orang Lain

Ilustrasi seseorang yang terlalu mudah memberikan kepercayaan kepada orang lain / Foto: (Collective World)
JawaPos.com — Kepercayaan menjadi salah satu fondasi penting dalam hubungan yang sehat. Memberikan kesempatan kepada orang lain dapat mempererat pertemanan dan menciptakan hubungan yang bermakna.
Namun, ketika kepercayaan diberikan terlalu cepat, seseorang juga dapat lebih mudah mengalami kekecewaan atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak memiliki niat baik.
Sebagian orang memiliki kecenderungan untuk melihat sisi positif orang lain sebelum mempertimbangkan kemungkinan buruk. Optimisme, empati, dan keterbukaan membuat mereka lebih mudah memahami orang lain serta memberi kesempatan kedua.
Sifat tersebut merupakan kualitas yang baik, tetapi dapat menjadi celah ketika membuat tanda-tanda peringatan terabaikan. Mengetahui kapan harus membuka diri dan kapan perlu mengambil jarak menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang sehat.
Dilansir dari Collective World, Jumat (9/10/2026), sejumlah bulan kelahiran disebut memiliki karakter yang membuat pemiliknya cenderung lebih mudah memberikan kepercayaan kepada orang lain. Lantas, bulan kelahiran apa saja yang memiliki kecenderungan tersebut?
1. Juli
Mereka yang lahir pada Juli dikenal memiliki dorongan alami untuk merawat dan melindungi orang-orang di sekitarnya.
Kedalaman emosi dan intuisi membuat mereka mudah memahami perasaan orang lain. Mereka juga cenderung memberikan kepercayaan dengan harapan dapat menciptakan hubungan yang aman dan nyaman.
Akan tetapi, kepercayaan yang diberikan dengan niat baik dapat disalahgunakan atau dianggap sebagai izin untuk melewati batas pribadi. Keterbukaan tetap menjadi kekuatan, tetapi penting untuk mengenali ketika seseorang mulai mengambil keuntungan dari kebaikan tersebut.
2. Februari
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