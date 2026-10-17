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Leni Setya Wati
Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.54 WIB

10 Tanda Anda Sedang Terjebak dalam Survival Mode In This Economy, Menguras Emosi dan Energi

Ilustrasi dompet yang kosong/Magnific - Image

Ilustrasi dompet yang kosong/Magnific

JawaPos.com-In This Economy, apakah anda menjalani sehari-hari dalam kondisi survival mode?.

Survival mode dapat mengubah cara seseorang dalam menjalani kehidupan, meskipun jarang disadari.

Pada awalnya, mungkin anda hanya merasa stres dan kelelahan. Namun, lama kelamaan tubuh dan pikiran terus berada dalam kondisi terancam. 

Kondisi ini berkaitan dengan sistem syaraf untuk memproses situasi perlindungan diri. Meskipun kehidupan terasa aman, mekanisme perlindungan diri tersebut tidak mampu berhenti untuk bekerja.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman aconsciousrethink pada (17/10) berikut tanda-tanda psikologis yang menunjukkan bahwa seseorang sedang berada dalam survival mode

Seseorang yang berada di mode survival untuk bertahan hidup kerap mengalami hypervigilance. Kondisi tersebut berarti anda berada di mode waspada secara berlebihan terhadap berbagai kemungkinan ancaman.

Bagi seseorang yang terjebak di dalam survival mode, bersantai justru membuat mereka gelisah. Mereka terus menyibukkan diri dengan pekerjaan, membersihkan rumah, ataupun scrolling HP untuk menghindari perasaan yang tidak nyaman saat sendiri.

Kewaspadaan yang berlangsung secara terus menerus dapat membuat seseorang merasa lelah secara emosional. Mereka sulit merasakan kebahagiaan,kesedihan, ataupun antusiasme, sehingga merasa terputus dari emosi dan kehidupannya sendiri.

Seseorang yang sedang berada dalam survival mode cenderung beraksi berlebih terhadap masalah sepele. Setelah itu, mereka mungkin akan merasa bersalah atas ledakan emosi yang dialami.

Kesalahan kecil, keterlambatan, ataupun masalah lain dapat terasa seperti bencana. Hal ini terjadi karena otak merasa sulit untuk membedakan ancaman nyata dan ketidaknyamanan yang dirasakan sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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