Tak Suka Pamer Kehidupan Pribadi, Ini 8 Ciri Orang yang Jarang Posting di Medsos

Ciri kepribadian orang yang main media sosial tapi tak pernah posting apapun
JawaPos.com – Media sosial menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Ada yang senang membagikan aktivitas, mengunggah foto, atau menuliskan pendapat, tetapi ada pula yang lebih nyaman menggunakan platform digital hanya untuk melihat unggahan orang lain.
Kebiasaan tidak pernah membuat postingan terkadang menimbulkan rasa penasaran. Sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai tanda pribadi yang tertutup, padahal alasan di balik perilaku tersebut bisa sangat beragam.
Ada yang ingin menjaga kehidupan pribadi, ada yang lebih suka menikmati konten tanpa ikut terlibat, dan ada pula yang memang tidak merasa perlu membagikan aktivitasnya kepada publik. Pilihan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seseorang kurang percaya diri atau tidak menyukai pergaulan.
Dilansir dari Geediting.com, terdapat delapan karakter yang dikaitkan dengan orang-orang yang aktif menggunakan media sosial, tetapi jarang atau bahkan tidak pernah mengunggah sesuatu. Berikut ulasannya.
Orang yang lebih senang melihat unggahan daripada membuatnya sendiri mungkin memiliki kecenderungan untuk memikirkan sesuatu secara pribadi. Mereka tidak selalu merasa perlu menyampaikan setiap pendapat atau pengalaman kepada orang lain.
Sebelum membagikan sesuatu, mereka bisa saja mempertimbangkan makna, manfaat, atau alasan di balik unggahan tersebut. Bagi mereka, tidak semua hal yang menarik harus langsung dipublikasikan.
Kebiasaan ini dapat mencerminkan sikap reflektif, meskipun tentu tidak semua orang yang jarang posting memiliki karakter yang sama. Ada pula yang sekadar merasa bahwa media sosial bukan tempat utama untuk mengekspresikan diri.
Sebagian pengguna media sosial memilih tidak mengunggah aktivitas sehari-hari karena ingin menjaga batas antara kehidupan pribadi dan ruang publik.
Mereka mungkin merasa tidak semua orang perlu mengetahui kegiatan, hubungan, atau persoalan yang sedang dihadapi. Informasi pribadi lebih nyaman dibagikan kepada keluarga dan teman dekat yang benar-benar dipercaya.
Sikap tersebut bukan berarti antisosial. Mereka tetap bisa aktif berkomunikasi dan menjalin hubungan baik tanpa harus memperlihatkan kehidupan pribadi melalui unggahan.
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Jawa Pos
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