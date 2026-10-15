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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.48 WIB

8 Alasan Mengapa Orang Cerdas Sering Mengambil Keputusan Asmara yang Keliru Menurut Psikologi

seseorang yang mengambil keputusan asrama yang keliru./Magnific/zinkevych - Image

seseorang yang mengambil keputusan asrama yang keliru./Magnific/zinkevych

JawaPos.com - Ada sebuah paradoks menarik dalam kehidupan asmara: seseorang bisa sangat cerdas dalam pekerjaan, mampu memecahkan masalah rumit, memiliki wawasan luas, bahkan mampu membaca situasi dengan sangat tajam—tetapi ketika berhadapan dengan cinta, ia justru membuat keputusan yang tampaknya tidak masuk akal.

Ia bisa mengetahui bahwa sebuah hubungan tidak sehat, tetapi tetap bertahan.

Ia bisa melihat tanda-tanda seseorang tidak serius, tetapi tetap berharap orang itu akan berubah.

Ia bisa memberikan nasihat hubungan yang sangat bijaksana kepada orang lain, tetapi gagal menerapkannya pada dirinya sendiri.

Mengapa hal ini bisa terjadi?

Menurut psikologi, kecerdasan intelektual dan kemampuan mengambil keputusan dalam hubungan romantis merupakan dua hal yang berbeda. Hubungan melibatkan emosi, kebutuhan akan kedekatan, pengalaman masa lalu, bias kognitif, ketakutan terhadap kehilangan, serta berbagai mekanisme psikologis yang tidak selalu tunduk pada logika.

Dengan kata lain, orang cerdas tetap bisa jatuh cinta secara tidak rasional.

Bahkan dalam kondisi tertentu, kemampuan berpikir yang tinggi justru dapat membuat seseorang semakin pandai menemukan alasan untuk membenarkan keputusan emosionalnya.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (15/10), terdapat delapan alasan mengapa orang yang sangat cerdas bisa mengambil keputusan asmara yang keliru.

1. Mereka Terlalu Banyak Menganalisis Perasaan

Editor: Hanny Suwindari
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