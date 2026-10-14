Ingin Lebih Banyak Menikmati Momen Saat Ini, Lakukan 5 Cara Cerdas Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menikmati momen saat ini./Magnific/magnific
JawaPos.com - Pernahkah kamu sedang duduk menikmati kopi, berjalan bersama orang yang kamu sayangi, atau sedang berlibur ke tempat yang indah, tetapi pikiran justru sibuk memikirkan hal lain?
Tubuhmu berada di satu tempat, tetapi pikiranmu berada di mana-mana.
Kamu memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Mengkhawatirkan masa depan. Mengulang percakapan yang terjadi kemarin. Membandingkan hidupmu dengan orang lain. Atau bahkan sibuk mengambil foto dan memikirkan bagaimana momen tersebut akan terlihat di media sosial.
Akhirnya, hari tetap berjalan, tetapi kamu merasa tidak benar-benar mengalaminya.
Dalam psikologi, kemampuan untuk memperhatikan pengalaman yang sedang terjadi saat ini berkaitan erat dengan mindfulness, yaitu kemampuan menyadari pikiran, perasaan, dan pengalaman saat ini tanpa terus-menerus terseret olehnya.
Menikmati momen bukan berarti hidup tanpa masalah.
Bukan pula berarti kita harus selalu bahagia.
Menikmati momen berarti belajar untuk hadir ketika kehidupan sedang berlangsung, alih-alih terus hidup di masa lalu atau terlalu sibuk mengantisipasi masa depan.
Kabar baiknya, kemampuan ini bisa dilatih.
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), jika kamu merasa hidup berjalan terlalu cepat dan ingin kembali merasakan hal-hal sederhana dengan lebih utuh, cobalah lima cara cerdas berikut.
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