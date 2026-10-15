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Cicilia Margarettha
Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.36 WIB

4 Sifat Kepribadian Wanita yang Menarik Perhatian Para Narcissistic Personality Disorder

Ilustrasi kepribadian perempuan yang kerap menjadi target NPD./Pexels.com - Image

Ilustrasi kepribadian perempuan yang kerap menjadi target NPD./Pexels.com

JawaPos.com - Banyak perempuan yang pernah menjalin hubungan dengan pria narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD).

Seorang kepribadian Narcissistic Personality Disorder (NPD) mencari pasangan yang melengkapi mereka dengan sifat yang berlawan dengannya.

Kemandirian, kemapanan finansial, serta kesuksesan dalam karier dan kehidupan profesional dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain.

Kualitas tersebut mencerminkan kerja keras, kemampuan mengelola kehidupan, dan pencapaian yang dibangun melalui usaha.

Bagi sebagian orang, pasangan dengan karakteristik ini dianggap mampu memberikan stabilitas dan rasa percaya diri dalam hubungan.

Namun, bagi seseorang dengan kecenderungan narsistik, kualitas tersebut juga bisa menarik perhatian karena dianggap dapat meningkatkan citra diri atau memberikan keuntungan bagi dirinya.

Melansir dari laman YourTango pada Rabu (14/10), menyebutkan banyak penderita narsisme cenderung menjadi bad boy yang tertarik pasangan yang memiliki sifat berbeda dengannya.

Berikut empat sifat positif perempuan yang dapat menarik perhatian pria narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD):

1. Memiliki kemampuan mencintai dengan tulus

Seorang dengan kecenderungan narsistik atau Narcissistic Personality Disorder (NPD) seringkali kesulitan memahami perasaan orang lain dan lebih berfokus pada dirinya sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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