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Leni Setya Wati
Kamis, 15 Oktober 2026 | 23.03 WIB

Emosi Negatif Bisa Menular di Kantor, Ini Dampaknya terhadap Produktivitas Kerja

Gambar ilustrasi dari magnific

JawaPos.com - Suasana hati seseorang ternyata dapat memengaruhi orang-orang di sekitarnya, termasuk di lingkungan kerja.

Fenomena ini dikenal sebagai emotional contagion atau penularan emosi, yaitu proses ketika seseorang secara tidak sadar menangkap atau meniru perasaan orang lain melalui interaksi sehari-hari.

Dalam dunia profesional, fenomena ini dapat memengaruhi hubungan antarkaryawan, dinamika tim, hingga suasana kerja secara keseluruhan.

Dikutip dari Psychology Today, Victor Lipman, penulis sekaligus praktisi manajemen, menggambarkan bagaimana keluhan sederhana dari seorang karyawan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Dalam contoh yang dibahasnya, kritik terhadap salah satu bagian tunjangan perusahaan segera diikuti keluhan serupa dari karyawan lain.

Situasi tersebut menunjukkan bagaimana sebuah emosi dapat menyebar dan memperbesar masalah yang sebelumnya dianggap sepele.

Penularan emosi tidak selalu berdampak buruk. Ketika seseorang menyampaikan ketidakpuasan dengan intensitas tinggi, rekan kerja dapat ikut merasa frustrasi, bahkan sebelum memahami persoalan secara menyeluruh.

Jika dibiarkan, kondisi ini berpotensi memperkeruh komunikasi, mengganggu kerja sama, dan menyulitkan manajemen dalam menjaga suasana kerja yang kondusif.

Sebaliknya, emosi positif juga dapat menyebar dengan cara yang serupa. Antusiasme terhadap proyek kreatif, apresiasi dari atasan, atau kabar mengenai program penghargaan karyawan bisa membangkitkan semangat anggota tim lainnya.

Energi positif yang tumbuh bersama dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif dan mendorong kolaborasi.

Karena itu, mengenali emotional contagion menjadi hal penting bagi karyawan maupun pemimpin tim.

Kesadaran terhadap perubahan suasana hati, komunikasi yang terbuka, serta kebiasaan memeriksa fakta sebelum ikut bereaksi dapat membantu mencegah emosi sesaat berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Pemimpin juga perlu memahami bahwa cara mereka merespons masalah dapat memengaruhi suasana emosional tim.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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