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Ryandi Zahdomo
Minggu, 18 Oktober 2026 | 18.06 WIB

Karhutla Ganggu 2.458 Penerbangan, Ribuan Jadwal Delay hingga Batal

Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud, Lukman F Laisa. (Dok/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), mencatat sampai dengan 17 Oktober 2026 sebanyak 2.458 penerbangan terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi sejak 11 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan jumlah tersebut bertambah 437 penerbangan dari posisi 13 Oktober 2026, yang mencatat 2.021 penerbangan.

“Rinciannya, 1.080 penerbangan mengalami keterlambatan (delay), 1.324 dibatalkan atau ditunda (cancelled/postponed), 22 dialihkan ke bandar udara lain (divert), 6 kembali ke bandar udara keberangkatan (return to base/RTB), dan 26 dimajukan jadwalnya (advance),” ujar Lukman dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (18/10).

Lukman mengatakan, Kemenhub terus memantau dampak Karhutla terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia. Ia menyebut, selama 13–17 Oktober 2026, dampak kabut asap meluas hingga Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara, selain di Kalimantan, Papua, dan Sumatera.

Adapun, Bandar udara yang terdampak antara lain:

- Provinsi Sulawesi Tengah: Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie (Palu), Maleo (Morowali), Syukuran Aminuddin Amir (Luwuk), dan Sultan Bantilan (Tolitoli);

- Provinsi Sulawesi Tenggara: Bandar Udara Sangia Nibandera (Kolaka) dan Betoambari (Baubau);

- Provinsi Sulawesi Selatan: Bandar Udara Toraja (Tana Toraja);

- Provinsi Maluku Utara: Bandar Udara Sultan Babullah (Ternate) dan Oesman Sadik (Labuha);

Editor: Dinarsa Kurniawan
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