Bukan Sekadar Kebiasaan, 7 Sifat Ini Sering Dikaitkan dengan Orang yang Cepat Balas Chat

JawaPos.com – Pernah bertemu seseorang yang selalu membalas pesan hanya beberapa detik setelah chat dikirim? Bahkan, terkadang balasannya muncul sebelum Anda sempat meninggalkan layar percakapan.

Kebiasaan merespons pesan dengan cepat bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, mulai dari rutinitas sehari-hari hingga cara seseorang berkomunikasi dan mengatur aktivitasnya. Bagi sebagian orang, membalas pesan sesegera mungkin terasa lebih nyaman daripada membiarkannya menumpuk.

Kebiasaan tersebut juga kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter positif, seperti kepedulian, keteraturan, dan kemampuan berkomunikasi. Dilansir dari Geediting, berikut tujuh ciri khas yang dikaitkan dengan orang-orang yang terbiasa cepat membalas chat.

1. Terbiasa Menjalani Aktivitas secara Teratur Orang yang cepat membalas pesan terkadang memiliki kebiasaan menyelesaikan hal-hal kecil sesegera mungkin. Mereka cenderung tidak ingin membiarkan pesan menumpuk hingga akhirnya sulit menentukan mana yang perlu diprioritaskan.

Kebiasaan ini bisa menjadi bagian dari cara mereka mengatur aktivitas, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Membalas pesan singkat saat ada kesempatan juga dapat membantu mereka menjaga komunikasi tetap berjalan.

Meski demikian, kecepatan membalas chat tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang memiliki kehidupan yang terorganisasi. Ada pula orang yang lebih suka menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu sebelum membuka pesan.

2. Memiliki Kepedulian terhadap Perasaan Orang Lain Sebagian orang segera membalas pesan karena memahami bahwa lawan bicara mungkin sedang menunggu jawaban. Mereka tidak ingin orang lain merasa diabaikan, terutama ketika pesan tersebut berkaitan dengan hal penting.

Sikap ini dapat mencerminkan perhatian terhadap kebutuhan komunikasi orang lain. Dalam situasi tertentu, respons sederhana seperti memberikan kabar bahwa pesan sudah diterima pun bisa membuat lawan bicara merasa lebih tenang.

Namun, empati tidak bisa diukur hanya dari seberapa cepat seseorang mengetik balasan. Cara memahami perasaan orang lain, mendengarkan, dan memberikan dukungan juga menjadi bagian penting dalam hubungan interpersonal.