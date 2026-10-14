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Rabbany Wanadriani
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.13 WIB

Bukan Berarti Kesepian, Orang yang Nyaman Makan Sendirian Bisa Memiliki 7 Kepribadian Ini

ilustrasi orang yang makan sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Makan sendirian di restoran atau kafe terkadang masih dianggap sebagai tanda seseorang tidak memiliki teman. Padahal, anggapan tersebut tidak selalu benar. Ada orang yang memang menikmati waktu makan seorang diri tanpa merasa canggung berada di tengah keramaian.

Bagi sebagian orang, makan sendirian justru menjadi kesempatan untuk beristirahat sejenak dari kesibukan, menikmati hidangan dengan santai, atau memberikan waktu bagi diri sendiri.

Kebiasaan ini juga dapat mencerminkan preferensi seseorang dalam menjalani kehidupan sosial. Mereka mungkin senang menghabiskan waktu bersama orang lain, tetapi tetap merasa nyaman ketika melakukan aktivitas secara mandiri.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh ciri kepribadian yang dikaitkan dengan orang-orang yang merasa nyaman makan sendirian di tempat umum. Berikut ulasannya.

1. Memiliki Kemandirian yang Kuat

Orang yang terbiasa makan sendirian cenderung tidak menjadikan kehadiran orang lain sebagai syarat untuk menikmati suatu pengalaman. Mereka dapat menentukan pilihan tempat makan, memesan menu favorit, dan menikmati waktu tanpa harus menunggu teman.

Kemandirian ini menunjukkan bahwa mereka mampu melakukan aktivitas sehari-hari berdasarkan kebutuhan dan keinginan pribadi. Mereka juga tidak selalu membutuhkan persetujuan orang lain untuk mengambil keputusan sederhana.

Bagi mereka, menikmati waktu sendiri bukan berarti menolak kebersamaan. Mereka hanya memahami bahwa ada kalanya kebahagiaan bisa diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan seorang diri.

2. Cenderung Memperhatikan Lingkungan Sekitar

Ketika makan tanpa teman berbincang, seseorang memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperhatikan suasana di sekelilingnya. Mereka mungkin menyadari detail kecil, seperti desain ruangan, cara pelayan berinteraksi dengan pelanggan, atau suasana sebuah tempat.

Waktu makan yang tenang juga dapat memberi kesempatan untuk mengamati berbagai hal tanpa terlalu banyak gangguan percakapan.

Kebiasaan tersebut bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi orang yang suka memperhatikan lingkungan. Meski demikian, tingkat ketelitian seseorang tentu tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan kebiasaannya makan sendirian.

3. Nyaman dengan Diri Sendiri dan Memiliki Kepercayaan Diri

Bagi sebagian orang, makan sendirian di tempat umum terasa tidak nyaman karena khawatir menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, mereka yang terbiasa melakukannya mungkin tidak terlalu memikirkan penilaian orang lain.

Mereka dapat menikmati makanan tanpa merasa harus menjelaskan alasan datang seorang diri. Sikap tersebut bisa mencerminkan kenyamanan terhadap diri sendiri dan kemampuan menghadapi situasi sosial yang dianggap kurang biasa oleh sebagian orang.

Selain itu, mereka mungkin lebih mampu mengenali perasaan sendiri dan mengelola rasa canggung ketika berada di lingkungan baru. Namun, makan sendirian bukan ukuran mutlak tingkat kepercayaan diri atau kecerdasan emosional seseorang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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