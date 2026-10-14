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Endah Primasari Utami
Rabu, 14 Oktober 2026 | 20.07 WIB

Sosok Seperti Apakah Anda? Cari Tahu Melalui Gambar yang Pertama Kali Terlihat dari Sparkling Ini

Gambar sparkling yang ungkap sosok seperti apa Anda. (Instagram aromanna.life) - Image

Gambar sparkling yang ungkap sosok seperti apa Anda. (Instagram aromanna.life)


JawaPos.com - Tidak banyak yang tahu dan menyadari seperti apa sosok dirinya sendiri. Namun, melalui gambar sparking ini Anda akan mengetahuinya.

Dilansir JawaPos.com dari aromannalife pada Rabu (14/10), berikut ini makna di balik gambar pertama yang Anda lihat yang mencerminkan sosok seperti apa diri Anda.

1. Wajah Wanita

Anda adalah sosok pembaca wajah orang lain, bukan kebetulan, tapi secara alami Anda memiliki kepekaan khusus terhadap orang lain.

Anda mampu membaca suasana hati, ekspresi, dan perasaan yang tak terucapkan hanya dalam sekejap mata.

Saking piawainya Anda membaca orang lain, Anda lupa memerhatikan diri sendiri.

Anda membentuk diri mengikuti apa yang tampaknya diinginkan orang lain sehingga suara hati Anda sendiri terabaikan begitu saja.

2. Pohon yang Berakar Kuat

Anda sosok yang stabil dan sabar.

Ini membuat orang-orang bersandar pada Anda layaknya beristirahat di bawah naungan pohon yang kokoh.

Namun, sisi gelapnya, menjadi berakar sama saja dengan berhenti tumbuh.

Rasa aman yang sudah ada bisa berubah menjadi keterpurukan karena Anda merasa terjebak.

Menjadikan Anda tetap berada di tempat yang sama, pekerjaan yang sama, atau rutinitas yang sama, karena melangkah terasa berisiko.

Padahal, jauh di lubuk hati terdalam, ada bagian dari diri Anda yang diam-diam ingin berkembang.

3. Burung atau Hati

Anda-lah sosok sang pencari cinta.

Koneksi, romansa, dan kemitraan begitu dekat dengan hati Anda.

Membuat Anda mampu melihat cinta dimana pun itu, meski di tempat yang luput dari pandangan orang lain.

Tapi, penantian akan cinta ini sama saja dengan menanti sesuatu yang membuat diri Anda utuh.

Anda jadi menunda kebahagiaan pribadi sampai datang sosok, hubungan, atau ikatan yang tepat itu hadir.

4. Tangan Terbuka

Anda adalah sang pemberi.

Melihat tangan terbuka pertama kali mencerminkan pribadi Anda yang terbuka, menawarkan bantuan, dan siap menolong.

Anda mampu memberi dengan murah hati dan orang-orang tahu kepada siapa mereka bisa datang.

Tapi, tangan yang terbuka juga berarti membiarkan siapa saja masuk, termasuk orang, kebiasaan, dan pikiran yang menguras energi Anda.

Anda terus menggenggam hal-hal yang menyakitkan, karena menurut Anda menutup tangan terasa seperti tindakan yang tidak ramah.

5. Bulan atau Mata

Anda seorang yang intuitif.

Pandangan Anda tertuju pada cahaya yang tersembunyi dalam gambar, menandakan intuisi yang begitu tajam, mampu menangkap hal-hal yang luput dari perhatian orang lain.

Namun, ada bagian dalam diri Anda yang tidak percaya terhadap apa yang Anda lihat.

Meski Anda mampu merasakan kebenarannya, tapi Anda menyangkalnya, meminta pendapat orang lain atau menunggu adanya bukti.***
Editor: Novia Tri Astuti
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