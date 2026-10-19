Cek Ciri Kepribadian dari Apa yang Pertama Kali Anda Lihat: Gelas Anggur atau Jantung?

Gambar gelas anggur atau jantung yang ungkap ciri kepribadian Anda. Sumber: Instagram thespiritualflame.



JawaPos.com - Apa yang pertama kali Anda, apakah itu sebuah gelas anggur atau jantung dinilai mampu ungkap ciri kepribadian Anda.



Apakah Anda seorang yang berjiwa bebas, emosional, sensitif, mendambakan stabilitas, selektif, bertanggung jawab, atau penuh welas asih, semua ciri tersebut dapat Anda ketahui melalui gambar ini.



Dilansir JawaPos.com dari thespiritualflame pada Senin (19/10), berikut ini makna dibalik gambar gelas anggur atau jantung yang pertama kali Anda lihat.



1. Gelas Anggur



Umumnya, Anda adalah pribadi yang berjiwa bebas yang lebih senang melakukan segala sesuatunya dengan cara Anda sendiri.



Anda jujur, adil, namun terkadang terlalu analitis dan berubah menjadi sosok perfeksionis.



Anda tahu apa yang Anda inginkan dan memiliki tekad yang kuat.



Sebagian dari Anda mendambakan stabilitas dan cenderung selektif.



Anda mampu bergaul dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang.



Itu sebabnya, beberapa di antara Anda mungkin seorang ekstrovert.



Hubungan Anda dengan orang lain dapat membawa keberuntungan atau membuka peluang baru, baik dalam kehidupan pribadi maupun professional.



Mayoritas dari Anda optimis dan ceria, namun cukup memikirkan penampilan atau citra diri di depan publik.



Sebagian dari Anda sangat berorientasi pada masa depan dan fokus pada karier.



2. Jantung



Anda sosok yang bertanggung jawab, penuh perhatian, dan dapat diandalkan.



Anda cenderung lebih banyak memberi daripada menerima.



Anda juga hangat dan penuh welas asih.



Ini membuat orang-orang merasa nyaman berada di dekat Anda, karena merasa diperhatikan dan dipahami.



Namun, terkadang Anda memikul tanggung jawab lebih dari yang seharusnya.



Di sisi lain, Anda pribadi yang emosional dan sensitif.



Suasana hati Anda bisa berubah-ubah.



Jadi, saat Anda membutuhkan ruang untuk diri sendiri, Anda cenderung menarik diri ke dalam 'kepompong' pribadi.



Anda sangat bersemangat terhadap apa yang Anda kerjakan dan kepada orang-orang yang Anda sayangi.



Tidak heran bila Anda sangat mengutamakan keluarga, bahkan beberapa diantara Anda mungkin secara alami mengambil peran sebagai penyokong atau pengurus keluarga.



Banyak dari Anda yang romantis dan mendambakan hubungan yang bermakna.



Anda seorang yang penuh perhatian dan seorang introvert.***