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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 14 Oktober 2026 | 04.52 WIB

Melihat 7 Tanda Halus Ini dari Atasanmu, Mungkin Dia Diam-Diam Tidak Menyukaimu Menurut Psikologi

seseorang yang tidak disukai oleh atasan./Magnific/gzorgz - Image

seseorang yang tidak disukai oleh atasan./Magnific/gzorgz

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa sikap atasanmu berubah ketika berhadapan denganmu?

Dia tetap tersenyum. Tetap berbicara dengan sopan. Tidak pernah secara terang-terangan mengatakan bahwa dia tidak menyukaimu. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa berbeda.

Ketika berbicara dengan rekan kerja lain, dia terlihat santai dan terbuka. Tetapi ketika giliranmu berbicara, jawabannya menjadi pendek.

Saat orang lain melakukan kesalahan, dia memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Namun ketika kamu melakukan kesalahan kecil, reaksinya terasa jauh lebih dingin.

Awalnya kamu mungkin menganggapnya hanya perasaan.

"Mungkin aku terlalu sensitif."

"Mungkin dia sedang banyak masalah."

"Mungkin aku hanya salah membaca situasi."

Dan memang, bisa jadi begitu.

Dalam psikologi, membaca perilaku seseorang tidak sesederhana melihat satu tindakan lalu menarik kesimpulan. Satu sikap dingin tidak otomatis berarti seseorang membencimu. Atasan bisa saja sedang lelah, tertekan, sibuk, atau memang memiliki gaya komunikasi yang berbeda.

Editor: Hanny Suwindari
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